Ссора Мерца с Трампом: США отправят топ-офицера в штаб Бундесвера, – Politico

Немецкие эксперты считают, что разрыв отношений между Европой и США лучше осуществлять в тесном сотрудничестве.

Отношения между Германией и США охлаждаются после заочной перепалки между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что на днях канцлер Германии выразил убеждение, что Иран "унизил" США, срывая переговоры и заставляя американскую делегацию ездить туда-сюда. Вчера Трамп публично раскритиковал Мерца, обвинив его в неправильной оценке угрозы, которую представляет Иран.

Эта ссора произошла на фоне более широкого контекста, когда Трамп ставит под сомнение целесообразность членства США в НАТО. В Европе обеспокоены тем, что США могут вывести часть войск с континента. Эта неопределенность побуждает европейские страны брать на себя большую роль в собственной обороне.

Однако все это не помешало Берлину и Вашингтону договориться о том, что с октября высокопоставленный американский офицер займет должность заместителя начальника Оперативного отдела Командования немецкой армии. Это место, где планируются миссии и готовятся решения, сообщили журналистам в немецкой армии и Пентагоне.

Эксперт по вопросам обороны и бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии Politico отметил, что Бундесверу нужно взять на себя больше, поскольку до сих пор немецкая армия в значительной степени зависела от США.

"Лучше управлять этим переходом вместе в духе партнерства", – сказал он.

Заочная ссора Мерца и Трампа

Как писал УНИАН, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал действия Дональда Трампа в Иране, заявив, что США вступили в конфликт без четкой стратегии и фактически терпят дипломатическое поражение. Он подчеркнул, что Иран оказался сильнее, чем ожидалось, а быстрого завершения войны не видно, что, по его мнению, только усугубляет кризис.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявление Мерца, назвав такие слова опасными и необоснованными. В Truth Social он заявил, что Мерц "не имеет представления, о чем говорит", и подчеркнул, что в случае получения Ираном ядерного оружия "весь мир оказался бы в заложниках".

