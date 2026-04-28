'Вся нация унижена': Мерц резко раскритиковал войну Трампа в Иране

Мерц сказал, что не видит конца боевым действиям в краткосрочной перспективе, "потому что иранцы сильнее, чем ожидалось".

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал войну Дональда Трампа в Иране, заявив, что США "унижены" Ираном, и что не видит никакой стратегии выхода для скорого прекращения конфликта.

Как пишет Financial Times, выступая в понедельник во время визита в школу на западе Германии, Мерц сказал, что Вашингтон вступил в эту войну без какой-либо стратегии.

Он также считает, что команда Трампа проигрывает на переговорах, потому что не имеет убедительной стратегии.

"Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно не ведут переговоры, позволяя американцам приезжать в Исламабад, а затем снова уезжать безрезультатно. Вся нация унижена иранским руководством", - заявил канцлер.

При этом он добавил, что не видит конца боевым действиям в краткосрочной перспективе, "потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем ожидалось".

Он посетовал, что война обходится Германии "очень дорого" и подрывает экономическую мощь.

"Проблема подобных конфликтов всегда в том, что нужно не просто войти, а сразу выйти. Мы очень болезненно видели это в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке", – сказал он.

Война США в Иране

Ранее стало известно, что Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры отложены на более поздний этап.

Однако президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что он недоволен последним предложением Ирана. Американский чиновник заявил изданию NYT, что принятие этого предложения может выглядеть как "лишение Трампа победы". Отмечается, что снятие блокады и прекращение войны лишило бы Трампа рычагов влияния на любых будущих переговорах по изъятию иранских запасов обогащенного урана и убеждению Тегерана приостановить обогащение.

