Разведка США опровергла слова Трампа о значительном ослаблении Ирана, – CBS

Тегеран сохраняет способность к дальнейшим военным действиям.

Иран сохраняет значительно больше военных возможностей, чем публично признают власти США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

По их словам, на момент начала перемирия в первых числах апреля, в распоряжении Ирана оставалось около половины арсенала баллистических ракет, а также соответствующие пусковые установки.

Такая оценка противоречит заявлениям администрации президента Дональда Трампа, которая ранее утверждала, что военный потенциал Ирана был существенно ослаблен в результате ударов.

Видео дня

Источники отмечают, что, несмотря на нанесённый ущерб, Тегеран сохраняет способность к дальнейшим военным действиям, включая использование ракетных систем.

Материал подчёркивает расхождение между публичной риторикой и внутренними оценками американской разведки относительно реального состояния вооружённых сил Ирана.

Переговоры США с Ираном - последние новости

Ранее второй раунд переговоров сорвался из-за отказа Ирана прислать своих представителей в Пакистан. В связи с этим был отменен визит в Исламабад вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Накануне президент США Дональд Трамп по просьбе премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа продлил срок режима прекращения огня с Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: