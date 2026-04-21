Переговоры с Ираном сорвались, вице-президент США в последний момент отложил визит, - NYT

Иран не подтвердил готовность направить делегацию и продолжить переговорный процесс.

Визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Исламабад (Пакистан), где должны были пройти переговоры с Ираном, отложен из-за отсутствия чёткого ответа Тегерана относительно участия в диалоге. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, американская сторона приостановила подготовку поездки, поскольку Иран не подтвердил готовность направить делегацию и продолжить переговорный процесс.

Отмечается, что поездка не отменена окончательно, однако поставлена на паузу и может состояться в случае, если Тегеран даст сигнал о готовности к диалогу.

Переговоры планировалось провести в Исламабаде при посредничестве Пакистана на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, срок действия которого подходит к завершению, отмечается в публикации.

Отсутствие реакции со стороны Ирана усиливает неопределённость вокруг дальнейших дипломатических усилий и повышает риск срыва переговоров, пишет издание.

Накануне Трамп заявил, что в Исламабад отправились представители администрации США - спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В свою очередь представители ЕС опасаются, что неопытная переговорная группа США, которая настаивает на быстром, громком рамочном соглашении с Ираном, может ужесточить уже существующие проблемы.

