Почему США бьют по Ирану, но не трогают Северную Корею: раскрыта истинная причина

По словам эксперта, различные подходы Вашингтона к "оси зла" имеют логическое объяснение.

Пока мир наблюдает за обострением конфликта на Ближнем Востоке, возникает логичный вопрос: почему Белый дом выбирает радикальные методы против Тегерана, но демонстрирует сдержанность в отношении Пхеньяна. Об этом пишет профессор международных отношений Пусанского национального университета Роберт Э. Келли в своей статье для 19FortyFive.

Как отмечает автор, администрация Дональда Трампа ищет различные оправдания для бомбардировок Ирана – от смены режима до безопасности Ормузского пролива. Однако ключевое различие между этими двумя случаями заключается не только в наличии ядерного оружия, но и в позиции соседних государств.

"Начало превентивной войны против Ирана уже давно стало более осуществимым, чем против Северной Кореи, потому что наши местные союзники на Ближнем Востоке поддержали это, тогда как наши местные союзники в Северо-Восточной Азии были осторожны или даже прямо выступали против", – объясняет он.

По имеющимся данным, у США было три реальных шанса нанести удар по КНДР:

1994 год: Наиболее реалистичный момент, когда Клинтон мог действовать, но вмешательство Джимми Картера и сдержанность Сеула остановили войну.

2003 год: Джордж Буш-младший был слишком занят Ближним Востоком, несмотря на включение КНДР в "ось зла".

2017 год: Трамп рассматривал вариант удара, но Пхеньян уже имел ядерный "щит", что делало последствия катастрофическими.

По словам профессора, Израиль и страны Персидского залива сегодня фактически подталкивают США к действиям против Тегерана.

Как отмечается в тексте, смена режима в Иране и возвращение Ормузского пролива к статусу свободного пути (без платы в пользу иранцев), вероятно, потребует не только авиаударов, но и наземного вторжения.

"Иронично, что согласие союзников в Персидском заливе сегодня может стать проблемой для Трампа. Он явно хочет выхода, тогда как союзники США хотят, чтобы он довел дело до конца", – заключает автор.

Ранее УНИАН писал, что США начали использовать украинскую систему противодействия дронам после серии атак со стороны Ирана.

Речь идет о развертывании этой технологии на американской авиабазе в Саудовской Аравии, где фиксировали удары беспилотников и ракет. Система помогает выявлять и отслеживать дроны и координировать их перехват, а украинские специалисты даже обучают американских военных ее использованию.

