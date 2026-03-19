Иран ударил по крупнейшему комплексу сжиженного природного газа в мире

Катар пригрозил ответом на атаку.

Иран нанес удар по Катару баллистикой. Одна из ракет ударила по промышленному городу Рас-Лаффан, который является одним из крупнейших центров производства сжиженного природного газа в мире.

Об атаке со стороны Ирана говорится в заявлении Министерства внутренних дел Катара. Сообщается, что на объекте возник пожар – над его ликвидацией работают соответствующие службы.

Факт атаки Ирана подтвердили и в компании QatarEnergy.

"Для ликвидации пожаров, возникших в результате аварии, были немедленно привлечены аварийно-спасательные бригады, поскольку нанесен значительный ущерб. Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент о жертвах не сообщается", – сказано в заявлении.

Иран ударил по Катару – подробности атаки

В Минобороны Катара информируют, что Тегеран выпустил пять баллистических ракет. Четыре из них были перехвачены, однако одна ракета все-таки упала в Рас-Лаффане.

Тем временем на атаку отреагировали в Министерстве иностранных дел Катара. Удар Ирана там назвали "опасной эскалацией". В МИД страны подчеркнули, что Катар оставляет за собой право отреагировать на атаку:

"Государство Катар оставляет за собой право реагировать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и права на самооборону, гарантированного международным правом, подчеркивая, что не будет колебаться принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности и безопасности своих граждан и резидентов", – говорится в заявлении.

Axios сообщает, что Соединенные Штаты Америки и Израиль преследуют разные цели в войне против Ирана. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху общаются почти ежедневно, однако различие в позициях относительно того, какова конечная цель в операции, может привести к расколу.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране. Там рассматривают сценарий с применением ядерного оружия или атакой на ядерный объект.

