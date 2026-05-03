В Германии бесплатно отдают дом на 200 квадратных метров, но есть важный нюанс

Семья отдает дом, но не землю под ним.

В Германии бесплатно отдают дом площадью 200 квадратных метров недалеко от Мюнхена. Однако владельцы должны выполнить ряд строгих условий.

Как пишет digi24.ro, бесплатно отдается только сам дом, а не земля под ним. Будущие владельцы должны разобрать его, перевезти на другой участок земли и построить заново в точности так, как он был.

Это условие является обязательным, поскольку это здание является историческим памятником, а правила охраны памятников запрещают как снос, так и демонтаж и хранение строительных элементов. После завершения процесса перемещения власти должны будут провести осмотр здания.

Эксперты оценивают стоимость демонтажа и транспортировки дома примерно в 50 000 евро.

Агент по недвижимости Оливер Хербст отмечает, что дом полностью построен из дерева. Так что помимо этой суммы, будут дополнительные расходы на фундамент и подключение коммуникаций на новом месте. Это еще 100 000–150 000 евро.

В то же время демонтаж и перемещение дома обойдется дешевле, чем дом, купленный вместе с землей в этом районе. В районе Мюнхена дом продается в среднем за 12 000 евро за квадратный метр, поэтому дом площадью 200 квадратных метров будет стоить около 2,4 миллиона евро.

Причина продажи

Дом был построен в 1928 году по проекту известного архитектора. Две сестры получили его в наследство, и хотят продать его из-за высоких налогов. Проблема в том, что они не могут никак изменить здание из-за его статуса памятника архитектуры, и у них нет шансов продать его в нынешнем состоянии. Поэтому решением стало пожертвовать зданием и сохранить землю.

Отмечается, что, несмотря на сложные условия, с агентом по недвижимости уже связались около 30 потенциальных покупателей. В шорт-лист вошли два покупателя, которые хотят переоборудовать дом в зал для мероприятий.

