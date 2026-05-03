Почему у людей есть брови: объяснение биолога

Человеческие лица эволюционировали, чтобы сигнализировать об эмоциях, идентичности и социальных намерениях.

Долгое время считалось, что брови у людей просто помогают предотвратить попадание пота и грязи в глаза. Однако когда исследователи начали более внимательно изучать этот вопрос, оказалось, что брови в ходе эволюции приобрели гораздо больше важных функций. В статье для Forbes биолог Скотт Трэверс объясняет, когда и почему в ходе эволюции у людей сформировались брови.

Когда изменились человеческие лица

У ранних гомининов (например, неандертальцев) был выраженный, непрерывный надбровный гребень: толстая костная перекладина, расположенная над глазами. Эта структура помогала защитить глаза от мусора, пота и механических нагрузок. Однако современные люди пошли другим путем. В исследовании 2019 года указывается, что у Homo sapiens произошло уменьшение надбровной дуги и втягивание средней части лица (области вокруг носа и щек).

Примечательно, что эволюция бровей стала частью более широкой перестройки лица. Она включала в себя побеление склеры (белков глаз), что делает отслеживание направления взгляда необычайно легким по сравнению с другими приматами, появление подбородка, уникальной человеческой черты, и более подвижные и визуально заметные брови.

Эти черты образуют скоординированную систему: лицо, которое можно интерпретировать.

Брови как социальные сигналы

Наиболее убедительный ответ на вопрос о назначении бровей содержится в исследовании 2018 года, которое рассматривает человеческое лицо как инструмент социальной коммуникации. Авторы утверждают, что уменьшение надбровных дуг отражает переход в способах взаимодействия ранних людей.

Выраженные надбровные дуги ранних гомининов могли служить статичным сигналом доминирования или агрессии. Но современные люди, напротив, в значительной степени полагаются на динамические сигналы, и брови играют центральную роль в этой системе:

Быстрое поднятие бровей сигнализирует об распознавании или приветствии

Длительное поднятие бровей сигнализирует об шоке

Нахмуривание бровей сигнализирует о беспокойстве или замешательстве

Асимметричное поднятие бровей сигнализирует о скептицизме

Это быстрые и не требующие больших усилий сигналы, которые хорошо передаются на расстоянии и при любом освещении. Их также трудно убедительно подделать, что делает их полезными для поддержания доверия внутри социальных групп.

Исследование 2018 года объясняет это эволюционным трендом к усилению сотрудничества и социальной терпимости:

"То есть, по мере того, как человеческие группы становились больше и более взаимозависимыми, способность передавать тонкие эмоциональные состояния становилась более ценной. Лица, способные сигнализировать об эмоциях, а не только о доминировании, имели бы преимущество".

Брови и распознавание лиц

В небольших, взаимозависимых группах выживание зависело от знания того, кто является другом, незнакомцем, союзником или соперником. Распознавание лиц стало важным элементом социальной инфраструктуры.

В исследовании 2003 года ученые решили выяснить роль бровей в процессе распознавания – и получили удивительный результат. Исследователи взяли фотографии знакомых лиц (например, Ричарда Никсона, Вайноны Райдер) и обработали их в цифровом виде, удалив либо глаза, либо брови в Adobe Photoshop. Затем участников попросили идентифицировать лица.

Интуиция подсказывает, что удаление глаз будет более проблематичным. В конце концов, глаза часто называют наиболее информативной частью лица. Но результаты показали обратное: удаление бровей привело к большему снижению точности распознавания, чем удаление глаз. Результаты показывают, что именно брови являются "якорем" лица.

Существуют даже предположения, что брови влияют на воспринимаемую привлекательность, что подтверждается исследованиями в области эстетики лица и полового диморфизма. Тонкие различия в форме и толщине могут существенно влиять на то, как оцениваются лица.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что Homo sapiens - единственные ныне живущие приматы с подбородком. У человеческих предков - таких как неандертальцы, денисовцы, эта структура полностью отсутствовала. И несмотря на более чем столетие научных дебатов, антропологи не могут прийти к единому объяснению, зачем нам эта черта.

