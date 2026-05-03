РФ после длительного перерыва массово применила один из своих дронов: Флеш раскрыл цель

Россия постоянно испытывает новые тактики применения БпЛА, отметил эксперт.

Российские оккупанты во время вчерашней атаки на Киевскую область применили БПЛА, которые отличаются от обычных.

Об этом сообщил Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи. Он отметил, что на нетипичный вид БПЛА обратили внимание люди в нескольких районах.

"Противник, после перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители страны. Задача такого БПЛА – отвлекать внимание нашей противовоздушной обороны, поэтому десятки таких БПЛА кружили над нашей территорией", – сказал Флеш.

Он также показал, как выглядят эти беспилотники. По словам Флеша, Россия постоянно испытывает новые тактики применения дронов:

"Задача сил обороны – анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать. Также вчера было подозрение на применение противником копии БПЛА украинского производителя, которое не подтвердилось".

Ранее Флеш сообщал, что Россия может устанавливать на "Шахеды" системы маневрирования, способные работать на основе камеры. Он делает такие выводы на фоне того, что российские беспилотники начали совершать маневры при приближении наших дронов-перехватчиков.

Также Флеш рассказал, что Россия нашла альтернативу дорогим разведдронам и начала "засыпать" ею фронт. По его словам, речь идет о беспилотниках, созданных на базе "Молнии". Он отметил, что это произошло на фоне результативной работы украинских дронов-перехватчиков.

