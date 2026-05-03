Важнее НПЗ: эксперт об ударах Украины по российским портам

Кроме того, аналитик рассказал, почему Силы обороны "переключились" на порт в Туапсе.

Одной из основных целей для дальних ударов по России, после ее военно-промышленного комплекса, являются объекты нефтепереработки и экспорта нефти. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, на Radio NV.

"Здесь их все же нужно немного различать, хотя они очень близки. Когда удары наносятся по нефтеперерабатывающим заводам, это уменьшает доходы Российской Федерации от переработки. А когда удары наносятся по Приморску - это удары по экспортной инфраструктуре, по оборудованию, которое заправляет нефтью танкеры и т. д. Это на самом деле гораздо важнее", - сказал Нарожный.

Он добавил, что когда под удар попадают российские НПЗ, то РФ наращивает экспорт сырой нефти. А когда поражаются и останавливаются объекты отгрузки нефти с терминалов, то РФ не зарабатывает на этом вообще. Также эксперт отметил, что Украина уже, возможно, не видит необходимости больше бить по Туапсе.

Видео дня

"Враг явно реагирует, перебрасывает туда какие-то средства для того, чтобы остановить удары. То есть мы отбомбили, пока все, теперь переключились на Приморск. Пусть враг теперь обороняет Приморск, потом будет там какое-то другое направление, какой-то третий НПЗ или какой-то морской порт", - добавил Нарожный.

Удары по РФ: важные новости

Ранее ряд западных СМИ отметили, что эффект от ударов по НПЗ в России, вероятно, меньше, чем все ожидают. В частности, издание ABC News писало, что экономический эффект этих ударов остается ограниченным из-за мирового скачка цен на нефть на фоне войны США на Ближнем Востоке.

The Wall Street Journal пишет, что удары по НПЗ и портам не привели к падению экспорта российской нефти. Издание отмечает, что Россия может восстанавливать свои порты в течение нескольких дней после того, как их поражает Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: