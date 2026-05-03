Шеф-повара открыли секрет идеального мясного блюда.

Свиные отбивные можно приготовить разными способами - одни хозяйки запекают в духовке, другие предпочитают жарить на сковороде. Однако часто такое блюдо получается сухим, поэтому рассказываем, как сделать свиные отбивные на сковороде, чтобы они вышли идеальными.

Как приготовить отбивные из свинины, чтобы были мягкие и сочные - главный секрет

Авторы издания Simply Recipes рассказывают о простом лайфхаке и объясняют, как смягчить мясо для отбивных и что вообще с ними делать для достижения идеального вкуса в итоге. Они ссылаются на слова Джо Ластед - мясника из Гамильтона, Онтарио, специализирующейся на разделке целых туш животных, шеф-повара и эксперта по мясу в целом.

Эксперт пошагово рассказал, как приготовить сочные свиные отбивные на сковороде. Сначала нужно нарезать мясо кусками правильной толщины. Идеально - 2.5 см шириной. Затем промокнуть бумажным полотенцем, щедро посыпать солью и перцем. Разогреть толстостенную сковороду и затем положить на нее отбивную, оставив так на несколько минут, чтобы образовалась корочка.

Когда первая сторона приобретет насыщенный золотистый цвет, мясо нужно перевернуть, а огонь уменьшить. Добавить 1-2 столовых ложки сливочного масла и любимые приправы. Когда масло растает и начнет пениться, сковороду нужно наклонить к себе так, чтобы оно скопилось на одной стороне. Затем, используя ложку, зачерпнуть его и поливать отбивную снова и снова в течение нескольких минут, или пока свинина не достигнет температуры 63°C. Когда отбивная будет готова, ей нужно дать "отдохнуть" несколько минут перед нарезкой. Если в сковороде осталось немного масла, им можно полить блюдо сверху.

Этот метод, в котором описано, как жарить отбивные из свинины на сковороде, считается наиболее удачным. По мнению авторов издания Simply Recipes, он стал таковым, потому что свинина - постное мясо, а значит легко может пережариться и стать сухой. Когда вы поливаете отбивную маслом прямо на сковороде, создается эффект "конвекции" - нижняя часть мяса готовится от жара сковороды, а верхняя - под воздействием горячего жира.

Многие ароматические соединения в приправах, таких как чеснок, травы и специи, являются жирорастворимыми, поэтому им необходим жир, например, сливочное масло, чтобы помочь им "прилипнуть" к мясу, так что, от наличия такого ингредиента итоговый вкус отбивной только выигрывает.

