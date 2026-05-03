LELÉKA поехала на 'Евровидение-2026' и рассказала, с кем будет выступать на сцене

Выступление артистки можно будет увидеть уже 14 мая.

Украинская певица LELÉKA, которая в этом году будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", сегодня, 3 мая, отправилась в Вену.

Отметим, ранее артистка интриговала, что готовит с командой что-то масштабное для выступления на шоу с песней "Ridnym".

"Концепция, которую мы с режиссером создавали, – от раздробленности, разорванности, фрагментарности к единству. Месседж – надежда и то, что невозможное возможно", – рассказывала LELÉKA.

Однако певица все же решила раскрыть один из главных секретов своего номера. В частности, стало известно, что на сцене она будет не одна, а с бандуристом Ярославом Джусем.

"Я хочу, чтобы красота и уникальность украинской культуры сияли ярко на весь мир. И именно поэтому в нашем номере вы увидите талантливого бандуриста Ярослава Джуся и бандуру, звук которой с первых нот возвращает ощущение дома. Радуюсь, что именно наша команда в этом году причастна к моменту, когда украинскую арфу увидит весь мир", – подчеркнула представительница Украины на "Евровидении-2026" в своем Instagram.

К слову, в этом году "Евровидение" состоится в Вене 12, 14 и 16 мая. LELÉKA будет выступать под номером 12 во втором полуфинале конкурса.

