Россия ударила по АЗС на Днепропетровщине: среди раненых – ребенок и беременная женщина (фото)

Поврежден автобус, перевозивший детей.

Россияне нанесли удар вблизи АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области, есть раненые, среди них 10-летний ребенок и беременная женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Он отметил, что в результате удара загорелся грузовик, а также поврежден автобус, который перевозил около 40 детей.

"На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи", – добавил он.

Всего в результате атаки пострадали шесть человек, среди них 10-летний мальчик, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также госпитализированы и пятеро взрослых, среди них беременная 21-летняя женщина. Как сообщил Ганжа, 40-летняя женщина – в тяжелом состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки загорелся грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания, повреждены другие транспортные средства.

Обновлено 11.25. Также российские оккупанты атаковали сегодня около 05:50 с помощью БПЛА гражданский автомобиль в Херсоне. По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, гражданский автомобиль перевозил сотрудников местного предприятия. От полученных травм на месте погиб 60-летний мужчина, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

"Вскоре произошла повторная атака – повреждена карета скорой медицинской помощи. Медики не пострадали", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, служебный автомобиль был атакован в Днепровском районе областного центра. Среди раненых – 63-летняя женщина и мужчины 48, 61 и 55 лет. У пострадавших – минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения.

Сегодня россияне атаковали дронами Одесскую область – погибли два человека, пятеро ранены.

Разрушено 5 частных жилых домов в двух населенных пунктах. Под ударом также оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки погиб водитель грузовика, который находился вблизи места удара, за пределами порта.

Напомним, неделю назад Россия осуществила массированную атаку на Днепр двумя волнами дронов, поразив многоэтажки. Тогда сообщалось о 5 погибших, еще более 30 человек пострадали.

