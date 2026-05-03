Волкер сказал, какие гарнатии безопасности должна выбрать Украина до вступления в НАТО

Вместо стараний попасть в НАТО, Украина должна договариваться с отдельними странами, в частности североевропейскими.

Стремление вступить в НАТО - это хорошо, но в настоящее время Украине важнее заняться масштабированием гарантий безопасности со своими партнерами по отдельности.

Такое мнение LIGA.net высказал американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"НАТО – это золотой стандарт. Украина не должна отказываться от своей цели стать полноправным членом. Но мы все прекрасно понимаем, что вы не получите приглашение присоединиться прямо сейчас", – прокомментировал Волкер.

Дипломат посоветовал Украине работать сейчас над гарантиями безопасности с как можно большим количеством стран. Перспективной, по его мнению, может стать нордично-балтийско-британская структура, в которую в том числе входит Польша.

Что дальше

Волкер отметил, что не менее важным будет развертывание коалиции желающих после того, как наступит режим прекращения огня. Здесь речь идет о сдерживании будущих нападений россиян.

"Одной из задач такого коалиционного развертывания было бы обучение и оснащение, но также помощь в интеграции и координации противовоздушной обороны (ПВО), чтобы ПВО Украины была скоординирована с польской, румынской и стран Балтии в единой системе", - объяснил Волкер.

А уже после этого, как отметил американский дипломат, Украина может работать над "достижением членства в НАТО, когда это станет возможным".

Вступление Украины в НАТО

8 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что Украина должна оставлять за собой право возможного вступления в НАТО в будущем. Он отмечал, что хотя США четко заявили, что не поддерживают вступление Украины в НАТО сейчас, но этот вариант должен оставаться открытым на будущее.

Ранее президент Владимир Зеленский высказал мнение, что украинский народ должен решать, какие изменения вносить в Конституцию. Но в вопросе членства в НАТО не надо менять Конституцию.

