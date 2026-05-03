Волкер сказал, какие гарнатии безопасности должна выбрать Украина до вступления в НАТО

Стремление вступить в НАТО - это хорошо, но в настоящее время Украине важнее заняться масштабированием гарантий безопасности со своими партнерами по отдельности.
Такое мнение LIGA.net высказал американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"НАТО – это золотой стандарт. Украина не должна отказываться от своей цели стать полноправным членом. Но мы все прекрасно понимаем, что вы не получите приглашение присоединиться прямо сейчас", – прокомментировал Волкер.
Дипломат посоветовал Украине работать сейчас над гарантиями безопасности с как можно большим количеством стран. Перспективной, по его мнению, может стать нордично-балтийско-британская структура, в которую в том числе входит Польша.
Что дальше
Волкер отметил, что не менее важным будет развертывание коалиции желающих после того, как наступит режим прекращения огня. Здесь речь идет о сдерживании будущих нападений россиян.
"Одной из задач такого коалиционного развертывания было бы обучение и оснащение, но также помощь в интеграции и координации противовоздушной обороны (ПВО), чтобы ПВО Украины была скоординирована с польской, румынской и стран Балтии в единой системе", - объяснил Волкер.
А уже после этого, как отметил американский дипломат, Украина может работать над "достижением членства в НАТО, когда это станет возможным".
Вступление Украины в НАТО
8 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что Украина должна оставлять за собой право возможного вступления в НАТО в будущем. Он отмечал, что хотя США четко заявили, что не поддерживают вступление Украины в НАТО сейчас, но этот вариант должен оставаться открытым на будущее.
Ранее президент Владимир Зеленский высказал мнение, что украинский народ должен решать, какие изменения вносить в Конституцию. Но в вопросе членства в НАТО не надо менять Конституцию.