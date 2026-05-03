В Воздушных силах сообщили, какой процент целей сбивают дроны-перехватчики

Россия стала более тщательно готовить свои атаки, отметил Черевашенко.

Силы обороны сбивают около 40% всех воздушных целей, используя дроны-перехватчики, и с улучшением погодных условий эта статистика будет расти. Об этом рассказал заместитель командующего силами непосредственного противовоздушного прикрытия Воздушных сил Юрий Черевашенко в комментарии "Суспильному".

"В прошлом году у нас была несколько большая доля участия (перехватчиков – ред.). Сейчас эта статистика снова продолжает расти, потому что погода стабилизируется. Также мы оптимизировали радиолокационное поле, что улучшает работу экипажей БПЛА-перехватчиков", – сказал Черевашенко.

Он отметил, что в Украине есть универсальные экипажи, способные работать с различными моделями и типами БПЛА. В то время как менее опытные пилоты используют только освоенную модель. И для большинства таких дронов, за исключением реактивных, инфраструктура одинакова.

"Преимущественно мы используем БПЛА-перехватчики мультироторного типа. Но фиксированное крыло также набирает популярность. В зависимости от обстоятельств, скорости воздушной цели или условий ее применения используются либо одни БПЛА-перехватчики, либо другие", – добавил Черевашенко.

Также военный отметил, что РФ начала более тщательно готовить свои воздушные удары. В частности, враг отслеживает потери беспилотников и прибегает к уплотнению атак, наращивая количество БПЛА. Это усложняет работу Сил обороны и требует увеличения количества экипажей. Кроме того, россияне модифицируют и совершенствуют дроны типа "Шахед"/"Герань" и "Гербера".

"Наши экипажи уничтожали летательные аппараты, оснащенные датчиками движения, звука и датчиками света. Когда на них направляется прожектор или они ощущают лишний шум, начинают псевдоманевры. Также БПЛА-перехватчики вступают в воздушные бои, чего раньше не было. То есть противодействие идет управляемым БПЛА в ручном управлении", – пояснил Черевашенко.

Ранее журналисты Financial Times сообщали, что США и как минимум одна страна Персидского залива планируют закупить украинские дроны-перехватчики для отражения иранских "Шахедов". Отмечается, что подобные технологии стали крайне востребованными на фоне опыта Киева в отражении российских ударов.

Зеленский при этом заявил, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты для Patriot. Он также подтвердил наличие подобного запроса как от европейских, так и от американских партнеров.

