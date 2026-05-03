Дроны поразили порт и дорогой комплекс ПВО в Ленинградской области

Этой ночью Ленинградскую область России атаковали десятки дронов. Как пишут российские тг-каналы, целью атаки был порт в Приморске, в результате удара там начался пожар.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе были сбиты более 60 БПЛА. Впоследствии он подтвердил атаку на порт Приморска.

"Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - заявил он.

В то же время тг-канал ASTRA пишет, что в порту Приморска был поражен причал и ЗРПК "Панцирь".

Отмечается, что сервис отслеживания температурных аномалий NASA FIRMS зафиксировал пожары в порту Приморска. По оценке ASTRA, пожар произошел на нефтеналивном причале, а также в месте, где, по информации тг-канала, размещался ЗРГК "Панцирь".

Напомним, что на северо-западе России есть два крупнейших порта - Приморск и Усть-Луга, оттуда на экспорт отправляется два миллиона баррелей нефти в день – это 40% от всей российской нефти.

ВСУ уничтожают нефтяную инфраструктуру РФ

За последние две недели украинские дроны четыре раза ударили по морскому порту в Туапсе. В течение этого времени в городе на нефтеперерабатывающем заводе тушили масштабный пожар, возникший после атаки. Местные власти сообщали об экологической катастрофе, в частности о выпадении "нефтяных дождей" и нефтяном пятне в море.

Кроме того, дроны СБУ два дня подряд - 29 и 30 апреля атаковали нефтеперекачивающую станцию, расположенную около Перми - на расстоянии более 1500 км от Украины.Также был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

