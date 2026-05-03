Узнайте, в каких случаях нужно удалять пни с участка и как это проще всего сделать.

После срубания старых деревьев остается пень, который может портить внешний вид участка. Но удалять его или нет - вопрос не только эстетический. В некоторых случаях такой обрубок может создать большие проблемы. Поэтому каждому человеку стоит разобраться, можно ли оставлять пни в земле в его конкретном случае.

Можно ли сохранить пень, который еще находится в земле

О причинах для удаления пня и самых эффективных методах рассказало издание Martha Stewart. Эксперты советуют убирать с участка обрубки, даже если на первый взгляд они не мешают. Чаще всего для дачника пень является помехой на участке: он мешает ухаживать за растениями, занимает ценное пространство, истощает почву и создает риск споткнуться.

От пня может исходить ещё одна опасность: разлагаясь, он привлекает к себе множество насекомых-вредителей и накапливает споры болезней. Всё это может перекинуться на здоровые растения. Поэтому если рядом с обрубком есть сад или клумба, рекомендуется от него избавиться.

Стоит ли оставить пень или его удалить, также зависит от ваших планов на участок. Если вы планируете строительство или рядом с пеньком уже что-то построено, то убрать обрубок нужно обязательно. Он может не мешать сейчас, но создаст проблемы в будущем. Когда древесина сгниет, грунт в этом месте просядет. Для здания это может быть катастрофой.

Если все сказанное выше вас не касается, то можно не беспокоиться о том, что будет, если не выкорчевать пень. Если обрубок дерева вам не мешает, можно оставить его на участке. В ландшафтном дизайне есть оригинальные способы использования пня: чаще всего внутри него делают клумбу.

Как убрать пень за один день

Специалисты назвали три основных метода удаления обрубков. Первый из них - корчевание. Способ эффективный и быстрый, но требует физических усилий, поэтому больше подходит для небольших молодых пней. Для его реализации вокруг объекта выкапывают траншею на расстоянии 30-60 сантиметров. Находят и обнажают корни, перерубают их топором, а сам пенек приподнимают ломом и обрубают главный отросток лопатой. После чего оставшуюся на этом месте яму закапывают землей.

Если вас беспокоит, нужно ли выкорчевывать пни на участке обязательно, то это не единственный способ. Существует метод избавления от нежелательного объекта за один день. Для него вам понадобится специальная техника - измельчитель пней, который можно купить или взять напрокат. Как понятно из названия, он аккуратно измельчает древесину с помощью особенных твердых зубчиков. Полученную стружку можно использовать как мульчу.

Третий метод удаления подходит для тех, кто готов подождать 1-2 года - это разложение пня. Сначала его спиливают до уровня земли. В древесине делают дыры дрелью. Отверстия заполняют карбамидом, затем сам пенёк засыпают компостом и удобрениями. Затем обматывают пленкой и ждут пару лет, пока он сам не сгниет. Специалисты также рекомендуют полить обрубок льняным маслом, чтобы во время разложения он не привлекал вредителей.

