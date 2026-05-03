10 миллионов солнечных панелей в Сахаре изменят пустыню до неузнаваемости

Солнечные панели могут кардинально изменить климат в пустыне.

Одно из самых солнечных мест на Земле – пустыня Сахара – является идеальным местом для размещения солнечных электростанций. Ученые решили смоделировать систему, при которой миллионы солнечных панелей будут размещены в Сахаре, чтобы производить чистую энергию в огромных масштабах. Как пишет ecoportal.net, оказалось, что они создают темные дождевые облака и меняют климат до неузнаваемости.

Сахара определяется одним фактором - засушливостью. Дожди редки, облаков мало, ландшафт отражает солнечный свет и тепло, поддерживая относительно стабильные атмосферные условия.

Именно эта стабильность делает ее идеальной для солнечной энергии, но она также означает, что система очень хрупкая.

Ключевая деталь – цвет. Пустынный песок светлый, и он отражает большую часть солнечной энергии обратно в атмосферу. В то же время солнечные панели темные, и они поглощают эту энергию.

В небольших масштабах эта разница несущественна, но на миллионах панелей она становится огромной. Поглощая солнечный свет, солнечные панели выделяют избыточное тепло в воздух над собой, и в результате это создает более сильный температурный контраст между поверхностью и атмосферой. Горячий воздух поднимается вверх быстрее, и уносит с собой влагу.

Даже в пустыне в воздухе всегда присутствует некоторое количество влаги. В нормальных условиях этого недостаточно для образования облаков. Но когда этот воздух быстро поднимается вверх, по мере его охлаждения на больших высотах, переносимая им влага начинает конденсироваться.

Эта конденсация образует плотные дождевые облака. Не потому, что пустыня внезапно пополнилась водой, а потому, что существующая влага сконцентрировалась.

Другими словами, солнечные панели не создали влагу - они изменили способ её перемещения. И этого оказалось достаточно, чтобы создать видимые погодные явления.

Как указывают ученые, крупные солнечные электростанции в пустынных регионах могут изменять местные климатические условия, усиливая образование облаков и, в некоторых случаях, осадков. Некоторые модели даже предполагают, что этот эффект может привести к долгосрочным изменениям.

При этом больше дождя может означать больше растительности, и это может дополнительно изменить поведение тепла и влаги, создавая так называемую "петлю обратной связи".

Солнечная энергия призвана снижать воздействие на окружающую среду. Однако это исследование показывает, что даже чистая энергия меняет Землю на уровне тепла, воздуха и погоды. Поэтому стоит учитывать важный нюанс: если мы изменим поверхность планеты в достаточно больших масштабах, что ещё мы можем изменить, не осознавая этого?

Ранее ученые установили, что 20 солнечных электростанций во Франции повлияли на почвенное дыхание, увеличивая рост растений на территории и вокруг них.

