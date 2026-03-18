Разные цели по Ирану могут привести к расколу между Трампом и Нетаньяху, - Axios

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху общаются почти ежедневно с начала военной операции против Ирана. В комментарии для Axios американский лидер заявил, что они "отлично работают вместе".

Американские чиновники в разговоре с журналистами подчеркнули, что по мере продолжения военного конфликта конечные цели и готовность к риску у двух стран могут разойтись. По их словам, любой раскол между союзниками может определить исход войны.

Трое советников Трампа заявили журналистам, что, по их мнению, президент США захочет завершить крупные операции раньше, чем Нетаньяху. В издании добавили, что США сосредоточены почти исключительно на военных целях, а Израиль также проводит ликвидации высокопоставленных лиц и предпринимает другие шаги, направленные на создание основы для смены режима в Иране.

По словам американских чиновников, Трамп рассматривал бы смену режима в Иране как бонус, но он, вероятно, захочет положить конец войне, как только будут достигнуты его основные военные цели - уничтожение ракетной программы Ирана, ядерной программы, военно-морского флота и финансирования прокси-групп.

"У Израиля другие приоритеты, и мы это знаем", - сказал один из американских чиновников.

Другой американский чиновник добавил, что Израиль будет пытаться убить нового лидера Ирана. По его словам, Иерусалим гораздо больше заинтересован в этом, чем США.

Кроме того, американские чиновники отметили, что для США стабилизация мирового нефтяного рынка является более важным приоритетом, чем для Израиля. Более того, они поделились, что Вашингтон попросил Израиль не наносить удары по нефтяным объектам без четкого "зеленого света" с американской стороны.

"Израиль не против хаоса. А мы - да. Мы хотим стабильности. А Нетаньяху? Не особо, особенно в Иране. Они ненавидят иранское правительство гораздо сильнее, чем мы", - сказал один из чиновников Белого дома.

Израиль надеется на народное восстание в Иране

Ранее The Washington Post писало, что Израиль публично призывает иранцев выходить на улицы с протестами против правительства. Тем не менее, согласно телеграмме Государственного департамента, высокопоставленные израильские чиновники сообщили американским дипломатам, что иранских демонстрантов, вероятно, "расстреляют" за это.

Посольство США в Иерусалиме в письме, в пятницу, 13 марта, указывает, что, по оценке израильской стороны, иранский режим "не ломается" и готов "бороться до конца", несмотря на убийство 28 февраля верховного лидера Али Хаменеи и продолжающуюся кампанию бомбардировок со стороны США и Израиля.

