Победительница 'Холостяка-13' рассказала о трудностях материнства

Инна также призналась, что у нее были сложные роды.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень, которая на днях впервые стала мамой, рассказала о трудностях с новорожденным ребенком.

Напомним, что блогерша уже вместе с дочкой вернулась домой. Теперь новоиспеченная мамочка привыкает к своему новому статусу и поделилась первыми трудностями материнства.

"Боремся за ГВ. Хотя были уже мысли перейти на смесь и не мучиться", - написала Инна в своем Instagram.

Белень добавила, что ее дочь родилась с высоким уровнем билирубина, поэтому сейчас малышке нужно много есть.

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка! Поэтому грудь каждые 2 часа + по необходимости потом немного смеси", – написала блогерша.

