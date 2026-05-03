Популярный украинский певец эмоционально высказался о сотрудничестве с Тиной Кароль

Никита также вспомнил, как они познакомились.

Популярный украинский певец Никита Киселев, который сейчас "разрывает" все чарты с песней "Вівтар", рассказал о сотрудничестве с Тиной Кароль.

Не секрет, что артист перевел хит "Полюс притяжения" на украинский язык, после чего и состоялось их знакомство.

"На самом деле все произошло спонтанно. Я из наглых: сначала перевел песню, записал фрагмент и выложил в интернет – без каких-либо договоренностей. Люди начали массово отмечать Тину в комментариях: мол, "посмотрите", "послушайте". И она написала: "Давай делать, мне нравится". Мы где-то неделю-две активно работали над треком вместе. Тина участвовала в переводе, мы обменивались вариантами текста, идеями, были на связи. Она присоединялась к записи – присылала коррективы, просила что-то переписать", – отметил Никита в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Киселев добавил, что для него работа со звездой – это ценный опыт, а о самой Тине Кароль он сказал так:

"Я бы не сказал, что она жесткая. Она очень профессиональна и максимально вовлечена в процесс. Я с детства слушаю все ее песни и многое для себя взял из этого сотрудничества – даже из элементарного: как артист должен вести себя на сцене. У Тины невероятная концентрация энергии: она выходит к зрителю – и уже с первой секунды держит внимание зала. Есть артисты, которые просто выходят и начинают петь. А у нее каждый выход – это фирменная подача, какие-то фишки".

Певец также ответил, поддерживают ли они сейчас общение с исполнительницей.

"Да, у нас остался контакт. Я иногда выкладываю сторис с ее концертов или новых работ, она может это репостнуть или отправить сердечко в ответ. Недавно у нее вышел большой альбом, и туда вошла украинская версия "Полюсов" – в частности с текстом, который мы писали вместе. Поздравил ее", – подчеркнул Никита.

Напомним, ранее Никита Киселев поразил похудением на 40 кг и объяснил, как ему это удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: