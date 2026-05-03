Битва за Часов Яр: Forbes рассказал, почему Россия до сих пор не может захватить город

Несмотря на то, что Россия контролирует восточную и центральную части Часового Яра в Донецкой области, Украина держит под контролем западную часть города. Поэтому, как пишет Forbes, широкое использование дронов еще больше усложняет и без того сложную задачу захвата и удержания городских территорий.
Ситуация в Часовом Яре
Этот город имеет оперативное значение для обеих сторон в войне. Для РФ захват города помог бы разорвать оборонительный "крепостной пояс" Украины и открыть подступы к Константиновке и Славянску, благодаря чему они могли бы проводить дальнейшие наступательные операции на запад.
В то же время для Украины Часовой Яр является ключевой частью оборонительной сети, которая помогает блокировать продвижение России за пределы Бахмута.
"Возвышенный рельеф города придает ему важность, обеспечивая выгодные позиции для артиллерийских и дронных операций, что улучшает возможности наблюдения и нанесения ударов для той стороны, которая его контролирует", - подчеркивают в материале.
Известно, что российские атаки на Часов Яр начались в апреле 2024 года, после падения Бахмута. Сначала эти удары были направлены на прорыв украинской обороны вдоль канала "Северский Донец - Донбасс", поэтому армия РФ привлекла много людских ресурсов, воздушно-десантные подразделения и подкрепление.
"Эти атаки сопровождались артиллерийским огнем, применением планирующих бомб и беспилотников. Несмотря на такую концентрацию боевой силы, Россия достигла лишь медленных, постепенных успехов против стойкой украинской обороны и до сих пор не смогла полностью захватить город после двух лет ожесточенных боев", - добавляет издание.
Сначала российские оккупанты полагали, что смогут быстро захватить Часов Яр, учитывая его небольшие размеры и довоенную численность населения, которая составляла около 12 тысяч человек. Однако бои разворачивались квартал за кварталом, ведь армия РФ пыталась продвинуться из восточных районов через центр города к западным районам.
"В течение 2024 года и в начале 2025 года Россия неоднократно заявляла о захвате города, в частности несколько раз громко объявляла о полном контроле над ним. Эти заявления постоянно опровергались украинскими официальными лицами и независимыми оценками, которые указывают на то, что украинские войска продолжают удерживать западную часть города и оказывают сопротивление российскому наступлению", - отмечает Forbes.
В чем проблема РФ
В Часовом Яре скопления войск, необходимые для очистки и удержания улицы, крайне уязвимы для ударов БпЛА. 24-я механизированная бригада ВСУ воспользовалась этой уязвимостью, используя дроны для срыва российских атак.
"Ранние российские атаки опирались на военные машины, которые были быстро уничтожены благодаря сочетанию дронов и артиллерии. Затем Россия перешла на использование небольших коммерческих транспортных средств, но и они были уничтожены. В обоих случаях канализированная дорожная сеть облегчала отслеживание передвижений, а ограниченная маневренность снижала их способность уклоняться от ударов дронов", - объясняют в публикации.
Позже российские захватчики начали использовать небольшие группы из примерно трех солдат для захвата передовых позиций. Несмотря на то, что эти пехотные подразделения пытаются использовать поврежденные здания в качестве укрытия, дроны могут проследить за ними внутри и взорвать их.
Кроме того, операторы БпЛА могут работать с различных скрытых позиций в Часовом Яре и вокруг него. Несмотря на то, что они остаются достаточно близко, чтобы поддерживать контроль, им не нужно выходить на открытую местность, что затрудняет их обнаружение и поражение.
"Небольшие команды могут действовать из зданий, используя верхние этажи или подвалы для маскировки. Хотя некоторые операторы, вероятно, расположены в самом Часовом Яре, другие, судя по всему, действуют из соседних городов, находящихся в радиусе действия города. Дроны, как правило, не следуют предсказуемым траекториям полета, что еще больше затрудняет попытки отследить их до точек запуска", - отмечается в материале.
Перспективы России в отношении Часового Яра
Для РФ дальнейшие перспективы в городе становятся неопределенными. Несмотря на то, что захват города обеспечил бы тактическую и символическую победу, его оперативная ценность может уменьшаться по сравнению с потерями, необходимыми для его взятия.
"Российские войска время от времени переносили фокус внимания на другие районы вдоль оборонительного пояса Украины, что свидетельствует о том, что Часов Яр, возможно, больше не является главным направлением наступления. В то же время город все еще открывает потенциальные пути для будущих операций вглубь украинской обороны", - считает Forbes.
Чтобы захватить Часов Яр, РФ придется сочетать человеческие ресурсы, технологии и тактическую адаптацию, а не полагаться на какой-то один подход, отмечают эксперты издания. По их словам, увеличение количества войск может создать локальное превосходство в силах и поддерживать давление на украинские оборонительные позиции, однако это может привести к еще большим потерям.
"Битва за Часов Яр иллюстрирует более общее изменение в ведении боевых действий в городских условиях. Хотя необходимость захвата и удержания территории остается неизменной, методы достижения этой цели претерпевают изменения под влиянием беспилотников. Традиционные подходы, основанные на массовом использовании пехоты и методичных операциях по очистке территории, теперь сталкиваются с постоянной угрозой точных ударов. В результате даже небольшой, сильно поврежденный город может сопротивляться длительным атакам в течение длительного времени. Часов Яр - это не просто тактическая борьба за территорию, а пример того, как технологии переосмысливают баланс между наступлением и обороной в современных городских боях", - подытожил Forbes.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее в DeepState сообщили, что Россия продвинулась вблизи Константиновки. По информации аналитиков, враг добился успехов вблизи Бересток, расположенных к югу от Константиновки.
Кроме того, армия РФ продвинулась вблизи Иванополя, что к юго-востоку от одного из главных опорных пунктов Сил обороны в Донецкой области. В обоих случаях противник взял под свой контроль часть "серой зоны".
Также Институт изучения войны сообщал, что в апреле россияне потеряли больше территорий, чем захватили. Аналитики говорят, что снижение темпов продвижения России может быть частично связано с сезонными колебаниями погоды. В то же время российские войска могут увеличить темпы продвижения в мае и июне с наступлением жаркой погоды.