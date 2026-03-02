Катар сбил два иранских бомбардировщика, - Минобороны страны

К 2025 году Иран имел примерно 29 таких самолетов на вооружении.

В понедельник, 2 марта, Военно-воздушные силы Катара сбили два бомбардировщика Ирана. Речь идет о самолетах Су-24 российского производства.

Об этом заявило Министерство обороны Катара на странице в соцсети Х. Также было перехвачено несколько средств воздушного нападения, выпущенных Ираном.

Так, Военно-воздушные и Военно-морские силы Катара перехватили 7 иранских баллистических ракет и 5 беспилотников. Они были нацелены на несколько районов страны.

Издание "Милитарный" сообщает, что до 2025 года Иран имел примерно 29 Су-24 на вооружении. Не исключено, что часть самолетов не была пригодной к полетам.

"Значительная часть иранского парка этих бомбардировщиков имеет иракское происхождение. Во время войны в Персидском заливе 1991 года 24 самолета Су-24 были перегнаны из Ирака в Иран, после чего Тегеран фактически интегрировал их в собственные Воздушные силы. Дополнительно около 12 машин было закуплено в России вместе с комплектами запчастей и вооружения", – говорится в материале.

Воздушные силы Соединенных Штатов Америки утром в понедельник, 2 марта, потеряли сразу три истребителя F-15. Кувейт "по ошибке сбил" самолеты, которые совершали боевой вылет в момент атаки Ирана на страну. Все шесть членов экипажей успешно катапультировались.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты уничтожили 9 иранских военных кораблей. По его словам, во время другой атаки США "в значительной степени уничтожили" штаб ВМС Ирана.

