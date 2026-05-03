Дипломатический выстрел на наивысшем уровне: эксперт оценил реалистичность угрозы из Беларуси

Украина сообщит, если Беларусь начнет сосредотачивать силы для нанесения удара.

Любая активность с территории Беларуси – это всегда отвлечение украинских сил от основных направлений удара России. Такое мнение высказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, в эфире Radio NV.

"Для угрозы нужно создать ударную группировку, и об этом будет заранее сообщено украинскому обществу. Таким образом, мы будем знать, что происходит на территории Беларуси, если там будет формироваться какое-то действительно угрожающее скопление войск. А мы укрепляем нашу границу", – сказал Кузан.

Он добавил, что в этом случае заявления президента Владимира Зеленского об опасности со стороны Беларуси являются определенным предупреждением в адрес Лукашенко, что ему не удастся "тихонько пообещать что-то Путину". Также такие заявления президента свидетельствуют о том, что Украина воспринимает любые движения в белорусском направлении как серьезный вызов.

"Заявления президента – это самый высокий уровень. И только тогда, когда Лукашенко поймет, что Украина воспринимает эти угрозы серьезно и будет реагировать жестко. Что любая агрессия в сторону Украины не останется безнаказанной, тогда, несомненно, и Лукашенко откажется от своих возможных планов подыграть Российской Федерации. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что заявление Зеленского – это предупредительный дипломатический выстрел на самом высоком уровне", – добавил Кузан.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о возможных провокациях со стороны Беларуси. А уже 2 мая он заявил, что Украина заметила "специфическую активность" в этом районе и готова реагировать на нее.

Он подчеркнул, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет, и "каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины".

