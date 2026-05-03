Ученые назвали продукт, который естественным образом снижает уровень сахара в крови

Этот продукт может способствовать уменьшению гибели бета-клеток.

Одним из важнейших механизмов является способность чеснока улучшать секрецию инсулина, то есть гормона, который помогает переносить глюкозу из крови в клетки для использования ее в качестве источника энергии. Об этом пишет Vietnam.VN.

В частности, несколько исследований на животных показали, что аллицин, соединение, содержащееся в чесноке, может защищать и улучшать функцию бета-клеток поджелудочной железы, где секретируется инсулин.

"С механической точки зрения, чеснок может способствовать уменьшению гибели бета-клеток. Это позволяет поджелудочной железе более эффективно секретировать инсулин, когда уровень сахара в крови повышается. Как следствие, больше глюкозы транспортируется в клетки, способствуя снижению уровня сахара в крови", - объяснили в материале.

Влияет на пищеварение

Также чеснок может влиять на переваривание крахмала и всасывание сахара. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что соединения в чесноке могут подавлять ферменты, участвующие в расщеплении крахмала.

"Когда процесс расщепления крахмала на глюкозу происходит медленнее, уровень сахара в крови после еды повышается постепенно, а не резко. Это особенно полезно для людей, у которых есть риск развития диабета или которые уже болеют диабетом", - подчеркивают в публикации.

В то же время чеснок может замедлять всасывание глюкозы в кишечнике, помогая стабилизировать уровень сахара в крови после еды. Это напоминает механизм действия некоторых продуктов с низким гликемическим индексом.

Снижает окислительный стресс и воспаление

Это два важных фактора, способствующих развитию диабета. Когда накапливаются свободные радикалы, они повреждают бета-клетки и снижают эффективность гормона инсулина.

Отмечается, что серосодержащие соединения чеснока, а именно аллицин, обладают мощными антиоксидантными свойствами. Такие вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшать повреждение клеток и подавлять воспалительные вещества, такие как TNF-α и IL-6. Когда воспаление и окислительный стресс уменьшаются, организм становится более чувствительным к инсулину, а уровень глюкозы в крови лучше контролируется.

Регулирование кишечного микробиома

Кроме того, несколько последних исследований доказывают, что аллицин в чесноке может благотворно влиять на состав кишечных бактерий, повышая уровень гормона GLP-1, который способствует увеличению секреции инсулина во время еды и снижению уровня глюкозы в крови после еды.

