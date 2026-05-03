Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали свою 11-летнюю дочь (видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросла их дочь Шарлотта.

Вчера, 2 мая, девочка отмечала свой день рождения. Принцессе Шарлотте исполнилось 11 лет. По случаю праздника известные родители опубликовали на официальной странице в Instagram принца и принцессы Уэльских новые кадры с именинницей и поблагодарили всех за поздравления.

Также Кейт и Уильям опубликовали видео, на котором девочка проводит время на пляже во время семейного отдыха. Шарлотта собирала ракушки, играла с собачками и позировала на камеру.

К слову, принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Не секрет, что в 2024 году Кейт перенесла операцию, после которой врачи обнаружили у нее рак. В сентябре того же года она завершила курс химиотерапии, а в начале 2025-го сообщила о ремиссии. Впоследствии Миддлтон призналась, как рассказала детям о своем диагнозе. В частности, по ее словам, во время госпитализации принцесса общалась с сыновьями и дочерью по видеосвязи и подчеркивала, что жизнь семьи останется прежней. Кстати, тогда принц Уильям взял на себя основные родительские обязанности – сопровождал детей в школу и организовывал их досуг.

