Повар раскрыла секрет приготовления сочной курицы, как в ресторане

Эти секреты довольно просты, но они позволят получить отменный вкус блюда.

Секрет приготовления курицы в дома, но со вкусом, как в ресторане, на самом деле прост. Все дело в специях, которые добавляет повар.

Специалист по приготовлению еды Молли Адамс рассказала, что идея проста: вы берете немного порошкового бульона, соли и приправы для птицы и используете для сухого маринования курицы перед запеканием, пишет она в колонке для Simplyrecipes.

Если есть время, она посоветовала дать приправленной птице постоять в холодильнике до двух дней перед запеканием. Сухое маринование работает за счет того, что сначала из курицы вытягивается влага с помощью соли. Затем, со временем, курица впитает всю эту влагу обратно, впитав соль и приправы.

Видео дня

Она отметила, что это блюдо является отличным источником белка, оно вкусное и его хватает на несколько дней.

"Когда я использовала этот совет и запекла целую курицу, результат был просто фантастическим. Кожа получилась хрустящей, а мясо - невероятно сочным и нежным, с глубоким, насыщенным вкусом", - поделилась Адамс своим опытом.

Она отметила, что этот же прием применила и к куриными грудками без костей и кожи, но еще добавила оливковое масло.

Но в этом случае, если нет времени оставлять замаринованное мясо в холодильнике надолго, можно добавить немного масла и помять мясо в течение нескольких минут, пока соль и бульон не начнут растворяться. Это гарантирует, что приправа проникнет в мясо.

"Это тот же принцип, что и сухой маринад, но вы ускоряете процесс, прилагая немного усилий. Помять мясо 5 минут даст тот же результат, что и ночнь в холодильнике. Я дала куриным грудкам охладиться около 30 минут, а затем запекала их на противне 25 минут. Оно получилось невероятно сочным и очень хорошо приправленным", - поделилась женщина.

Другие новости о еде

Ранее кулираны рассказывали, как правильно готовить мититеи. Они раскрыли секреты идеального блюда. Специалисты отметили, что первое, на что нужно обратить внимание - это не на специи, а мясо: лучшие мититеи готовят не из постного фарша.

Также кулинары назвали секретные ингредиенты, которые стоит добавить в яичницу-болтунью.

Вас также могут заинтересовать новости: