Люди все чаще отказываются от туалетной бумаги: что приходит ей на смену

На воздействие на окружающую среду влияет не только материал, из которого изготовлена туалетная бумага.

Все больше людей отказываются от традиционной туалетной бумаги, выбирая экологичные альтернативы, такие как бумага из бамбука или биде, пишет Liber Tatea.

Бамбук - это многолетнее вечнозеленое растение из семейства злаковых, которое известно своими древесными стеблями, быстрым ростом и исключительной прочностью.

"Считаясь "железным деревом", он широко используется в строительстве, мебельной промышленности, текстильной отрасли и пищевой промышленности, являясь экологичным возобновляемым ресурсом, происходящим преимущественно из тропических и субтропических регионов", - добавляют в материале.

В то же время биде - это сантехнический прибор, похожий на унитаз или низкую раковину, который используется для личной гигиены интимных зон после посещения туалета.

"Оно использует струю воды для деликатного и эффективного очищения и считается лучшей альтернативой туалетной бумаге. В туалетах Северной Америки и за ее пределами происходит незаметное изменение. Потребители отказываются от привычной картонной трубки, привлеченные альтернативами, обещающими меньше отходов, более низкие затраты в долгосрочной перспективе или меньший экологический след", - подчеркивают в публикации.

Поэтому рынок реагирует инновационными решениями - бумагой из бамбука в экологичной упаковке и устройствами типа биде, которые можно легко установить дома.

"Спрос на такие продукты постоянно растет, но важно оценивать полное воздействие производственного процесса, а не только используемый материал", - предупреждают специалисты.

Также исследования показывают, что на воздействие на окружающую среду влияет не только материал, из которого изготовлена туалетная бумага, но и источник энергии, используемый в процессе производства. Исследовательница Наика Форфора из Колледжа природных ресурсов Университета штата Северная Каролина подчеркнула, что производство целлюлозы из бамбука в Китае, например, часто основано на энергии из угля, тогда такие страны, как Канада или Бразилия, используют более экологичные источники, а именно гидроэлектроэнергию или древесные отходы.

"Переход на возобновляемые источники энергии может существенно уменьшить экологическое воздействие различных материалов", - заверила она.

По словам исследователей, сам по себе бамбук не является проблематичным, если его производят с использованием чистой энергии, а ткань из него обладает характеристиками, сопоставимыми с вариантами на основе древесины.

