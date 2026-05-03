Люди все чаще отказываются от туалетной бумаги: что приходит ей на смену

Все больше людей отказываются от традиционной туалетной бумаги, выбирая экологичные альтернативы, такие как бумага из бамбука или биде, пишет Liber Tatea.
Бамбук - это многолетнее вечнозеленое растение из семейства злаковых, которое известно своими древесными стеблями, быстрым ростом и исключительной прочностью.
"Считаясь "железным деревом", он широко используется в строительстве, мебельной промышленности, текстильной отрасли и пищевой промышленности, являясь экологичным возобновляемым ресурсом, происходящим преимущественно из тропических и субтропических регионов", - добавляют в материале.
В то же время биде - это сантехнический прибор, похожий на унитаз или низкую раковину, который используется для личной гигиены интимных зон после посещения туалета.
"Оно использует струю воды для деликатного и эффективного очищения и считается лучшей альтернативой туалетной бумаге. В туалетах Северной Америки и за ее пределами происходит незаметное изменение. Потребители отказываются от привычной картонной трубки, привлеченные альтернативами, обещающими меньше отходов, более низкие затраты в долгосрочной перспективе или меньший экологический след", - подчеркивают в публикации.
Поэтому рынок реагирует инновационными решениями - бумагой из бамбука в экологичной упаковке и устройствами типа биде, которые можно легко установить дома.
"Спрос на такие продукты постоянно растет, но важно оценивать полное воздействие производственного процесса, а не только используемый материал", - предупреждают специалисты.
Также исследования показывают, что на воздействие на окружающую среду влияет не только материал, из которого изготовлена туалетная бумага, но и источник энергии, используемый в процессе производства. Исследовательница Наика Форфора из Колледжа природных ресурсов Университета штата Северная Каролина подчеркнула, что производство целлюлозы из бамбука в Китае, например, часто основано на энергии из угля, тогда такие страны, как Канада или Бразилия, используют более экологичные источники, а именно гидроэлектроэнергию или древесные отходы.
"Переход на возобновляемые источники энергии может существенно уменьшить экологическое воздействие различных материалов", - заверила она.
По словам исследователей, сам по себе бамбук не является проблематичным, если его производят с использованием чистой энергии, а ткань из него обладает характеристиками, сопоставимыми с вариантами на основе древесины.
