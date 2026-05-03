В Польше много пенсионеров отказываются от своих квартир в обмен на уход: в чем причина

В Польше в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество договоров пожизненного содержания. Все больше пенсионеров отдают свои квартиры и дома, чтобы обеспечить себе уход и содержание. Об этом пишет Ziarul Financiar.

Министерство юстиции страны сообщило, что количество таких договоров удвоилось за последнее десятилетие. Поэтому пожилые люди могут рассчитывать на дополнительный доход после выхода на пенсию.

"Растущее количество договоров пожизненной ренты свидетельствует об изменении потребностей польских пенсионеров. В связи с ростом стоимости жизни пенсии становятся недостаточными для достойного существования. Передача недвижимости в обмен на уход становится популярным решением, и в 2025 году было подписано рекордное количество таких договоров", - объяснили в материале.

Издание отмечает, что договор пожизненной ренты передает право собственности на недвижимое имущество покупателю, который обеспечивает продавцу содержание и уход до конца жизни. На практике пожилые люди, владеющие недвижимостью или земельными участками, подписывают договор, а им взамен гарантируют заботу и поддержку.

В то же время аналитики из GetHome.pl обобщили данные Министерства юстиции. Они свидетельствуют о том, что в 2025 году было подписано до 19 876 договоров пожизненной ренты. Это в два раза больше, чем количество таких договоров, которые были заключены в 2013 году. В 2021 году количество договоров превысило 16 тысяч и продолжало расти в последующие годы.

"Договор пожизненной ренты должен быть оформлен в форме нотариального акта. Это означает, что данные Министерства юстиции о количестве нотариальных актов свидетельствуют об общем росте популярности пожизненных рент как способа обеспечения проживания и ухода", - объяснил Анджей Прайснар, эксперт GetHome.pl.

Отмечается, что подавляющее большинство договоров касается квартир и домов, тогда как 15% - это сельскохозяйственные участки. Эксперты GetHome.pl подчеркивают, что рекорд 2025 года был как для сельскохозяйственных, так и для несельскохозяйственных объектов, однако жилые объекты доминируют в этой статистике.

Аналитики пришли к выводу, что это изменение, без сомнения, было связано с демографическими тенденциями, а также с проблемами ухода, с которыми сталкиваются пожилые люди.

