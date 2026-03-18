ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

Чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к ядерной катастрофе, если война США и Израиля с Ираном продолжит обостряться. Как заявила региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи в интервью Politico, в ВОЗ расссматривают сценарий с применением ядерного оружия или нападением на ядерный объект.

"Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион – и весь мир, если это в конечном итоге произойдет, – и последствия будут ощущаться десятилетиями", - заявила Балхи.

Балхи отметила, что сотрудники ВОЗ готовы к ядерному инциденту в его "более широком смысле", включая нападение на ядерный объект или применение ядерного оружия, однако "очень надеются, что этого не произойдет".

На сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Но если ядерный инцидент подвергнет людей опасному уровню радиации, это может привести к значительным немедленным травмам легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, пояснила Балхи.

"Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь", – сказала Балхи.

Она добавила, что ВОЗ проводит повторное обучение своих сотрудников по вопросам реагирования в случае ядерного инцидента, включая предоставление рекомендаций чиновникам о рисках для общественного здоровья и о том, какие меры должны принимать люди для защиты себя.

Ядерная угроза на Ближнем Востоке

В июне 2025 года США провели спецоперацию против Ирана, и нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране – Фордо, Натанзе и Исфахану.

3 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года иранские военные и специалисты начали строительство новых объектов, включая "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы, и наращивание иранского ядерного потенциала за несколько месяцев стало бы "неуязвимым".

