Это лишь первая фаза: дипломат спрогнозировал рост цен на фоне войны в Иране

Ситуация с ростом цен повлияет и на Украину.

Цены на мировых рынках могут вырасти еще больше на фоне войны в Иране. Такое мнение в интервью Новини. LIVE высказал Павел Климкин, бывший министр иностранных дел.

"Иран сейчас – это то, что вынимает душу и кошелек у каждого. Посмотрите на любую заправку. Посмотрите, сколько стоят удобрения. Посмотрите, сколько стоит алюминий. Но это только первая фаза. На самом деле волна, которая придет, совсем другая. Я понимаю, что сложно сказать людям, которые заезжают на заправку, что будет еще круче. Но посмотрите, какая после этого может быть инфляция", – сказал Климкин.

Он добавил, что в предыдущие разы, когда происходил нефтяной кризис, после этого наступала рецессия, которая влияла на все сектора мировой экономики.

"Сейчас многие говорят, что через полгода в США инфляция составит 4–4,5%. Это означает, что ты будешь платить за свой дом, за ипотеку, за машину, за что угодно гораздо больше. Это по нам также ударит маховиком", – пояснил Климкин.

Мировые цены на фоне войны в Иране

Напомним, в конце апреля мировые цены на нефть снова пошли вверх. В частности, по состоянию на утро 30 апреля стоимость нефти марки Brent на бирже ICE выросла на 4,03% – до 122,79 доллара за баррель. С начала года стоимость нефти этой марки выросла более чем вдвое, достигнув самого высокого уровня с марта 2022 года.

Между тем Reuters отмечает, что, по мнению аналитиков, во втором квартале 2026 года в мире может начаться дефицит нефти. Ожидается, что во втором квартале дефицит нефти достигнет 9,6 миллиона баррелей в сутки против профицита в 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году.

