Секрет крепкого здоровья: почему итальянцы добавляют оливковое масло во все и живут дольше

Оливковое масло влияет на несколько ключевых процессов, связанных со старением.

В Италии оливковое масло является незаменимым элементом ежедневного рациона. Несколько капель на овощи, ложка в суп, немного на хлеб - немного, но регулярно. Как пишет interia.zdrowie, именно эта регулярность имеет значение.

По сравнению с диетами, основанными на временных изменениях, оливковое масло - это привычка, которую можно поддерживать годами без особых усилий.

Что особенного в оливковом масле?

Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты и полифенолы, то есть соединения с сильным антиоксидантным эффектом. Это означает, что такой эффект поддерживает сердце, сосуды и весь организм.

"Регулярное употребление оливкового масла связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одними из главных причин сокращения продолжительности жизни. Кроме того, оно помогает уменьшать воспалительные процессы, которые ускоряют старение", - отмечается в материале.

Достаточно одной ложки в день

Речь идет не о больших количествах или сложных рецептах. Во многих исследованиях есть простой вывод - даже одна ложка в день может иметь значение, если является частью постоянной рутины.

С научной точки зрения, оливковое масло влияет на несколько ключевых процессов, связанных со старением. Оно защищает клетки от окислительного стресса, поддерживает липидный обмен и обладает противовоспалительным действием.

Оливковое масло и чувство сытости

Несмотря на то, что жир долгое время имел плохую репутацию, на практике именно он может помогать поддерживать стабильный аппетит. Оливковое масло замедляет опорожнение желудка и способствует тому, что чувство сытости сохраняется дольше.

"В результате реже приходится перекусывать и легче контролировать количество пищи в течение дня. Это одна из причин, почему люди, которые придерживаются средиземноморской диеты, часто не вынуждены считать калории, но все равно поддерживают нормальный вес", - добавляют в публикации.

Качество имеет значение

Наибольшую пользу для здоровья приносит холоднопрессованное и минимально обработанное масло. Именно оно содержит больше всего полифенолов и биоактивных компонентов. Это означает, что дешевые, рафинированные продукты не дадут такого же эффекта. Если эта привычка должна иметь реальное значение для здоровья, важны качество, свежесть и регулярность.

Ранее ученые назвали продукт, который естественным образом снижает уровень сахара в крови. Как оказалось, аллицин, соединение, содержащееся в чесноке, может защищать и улучшать функцию бета-клеток поджелудочной железы, где секретируется инсулин.

Также кардиолог назвал 4 продукта, которые сокращают продолжительность жизни. По его словам, в этот список вошли алкоголь, переработанное мясо, сахарные напитки и чрезмерное количество насыщенных жиров.

