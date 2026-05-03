Песков увидел выгоду для России в украинских ударах по её нефтяным объектам

По словам Пескова, этому будет способствовать острый энергетический кризис в мире.

В Кремле заявили, что украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре приведут лишь к тому, что Россия будет получать большую прибыль от нефти. Об этом пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал в интервью пропагандистским СМИ.

Он, в частности, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не может прекратить удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ даже по просьбе международных партнеров, мол, если "не бить россиян по морде – они будут бить по нам, и даже не считаться с нами".

"В условиях крайне острого энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке значительно меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены станут выше, чем сейчас, а они сейчас превышают 120 долларов", – сказал Песков.

Видео дня

По его словам, российские компании в таком случае, даже отправляя на экспорт меньшее количество нефти, будут зарабатывать больше денег, и больше средств будет получать государство.

"Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены", – добавил пресс-секретарь Кремля.

Последствия украинских ударов по нефтяным объектам РФ

Как сообщал ранее УНИАН, одной из основных целей для дальнобойных ударов по России после ее военно-промышленного комплекса являются объекты нефтепереработки и экспорта нефти. Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что когда поражаются и останавливаются объекты отгрузки нефти с терминалов, то РФ не зарабатывает на этом вообще.

Другой эксперт – Юрий Федоров – также объяснял, почему целью №1 для Украины стали российские НПЗ, а не склады боеприпасов. По его словам, Силы обороны Украины вполне справедливо выбрали тактику поражения российских объектов, связанных с переработкой нефти, потому что это дешевле и эффективнее, чем обстреливать тысячи складов с боеприпасами.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, удары по НПЗ и портам не привели к падению экспорта российской нефти. Отмечалось, что украинские атаки беспилотниками по российской нефтяной инфраструктуре наносят ущерб, однако существенно не снижают экспорт и доходы Москвы. Рост мировых цен на нефть, вызванный войной между США и Ираном, частично компенсирует последствия этих атак.

Вас также могут заинтересовать новости: