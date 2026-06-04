В окружении Путина все чаще говорят о завершении войны: BBC раскрыла подробности

В российском публичном пространстве все чаще возникают дискуссии о цене войны и возможности ее завершения.

Правитель России Владимир Путин продолжает демонстрировать бескомпромиссность в отношении войны против Украины. Кремль не отказывается от своих требований, в частности о контроле над всем Донбассом, а российские атаки на украинские города продолжаются, пишет BBC.

В то же время внутри России все заметнее становятся признаки дискуссии о том, способна ли Москва достичь своих заявленных целей и какой ценой это происходит.

За более чем четыре года войны Путин не выражал сожаления по поводу вторжения в Украину и не демонстрировал намерений сворачивать боевые действия.

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Несмотря на экономические трудности, санкционное давление и регулярные удары украинских беспилотников по объектам на территории России, Москва продолжает делать ставку на эскалацию. Последние массированные ракетные и дронные атаки по Украине лишь подтверждают эту тенденцию.

Кремль также связывает свои удары с недавними украинскими атаками по военным целям на оккупированных территориях, обвиняя Киев в обострении ситуации.

Надежды на Трампа угасают

Как отмечают источники в российских политических кругах, в Москве ранее возлагали большие надежды на возвращение к власти Дональда Трампа и его возможное влияние на переговорный процесс.

После саммита между США и Россией в Анкоридже российские чиновники даже говорили о так называемом "духе Анкориджа", который якобы открывал путь к мирному соглашению на выгодных для Москвы условиях.

Однако никаких реальных договоренностей достигнуто не было, а в последнее время российские чиновники фактически перестали использовать эту риторику.

Пределы возможного

В последние месяцы в российских СМИ и экспертной среде начали появляться публикации, ставящие под сомнение возможность достижения максималистских целей Кремля.

В частности, политолог Василий Кашин в статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявил, что ликвидация украинской государственности фактически недостижима без полной оккупации всей страны, что, по его мнению, технически невозможно для России.

В свою очередь политический обозреватель Александр Носович заявил, что экспертное сообщество разделилось между сторонниками продолжения войны и теми, кто считает, что худшим сценарием может стать бесконечное затягивание конфликта.

Показательным стало и то, что одна из публикаций, в которой обсуждались риски затяжной войны и возможность завершения конфликта без достижения всех целей Кремля, вскоре исчезла из сети.

Это свидетельствует о том, что даже если в России и растет количество голосов, призывающих пересмотреть подходы к войне, границы допустимой дискуссии остаются жестко контролируемыми властью.

Ожидается, что во время очередного выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Путин вновь изложит видение Кремля относительно войны и отношений с Западом. Однако пока нет никаких признаков того, что российское руководство готово к существенному изменению курса.

Война в Украине – последние новости о переговорах

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не видят военного решения войны в Украине. Однако достижение мира путем переговоров сейчас затрудняет нежелание сторон идти на компромиссы, особенно со стороны России.

В то же время Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной обсуждают возможные шаги для привлечения России к переговорам о завершении войны.

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