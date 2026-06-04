Германия заговорила о переговорах между Европой и РФ по поводу Украины, но есть нюанс, – Sky News

Европа начинает искать формат диалога с Москвой, но вопрос о переговорщике и условиях контактов пока остается открытым.

В Берлине считают, что между Европой и Россией постепенно открывается возможность для переговоров о войне в Украине, однако подчеркивают необходимость создания эффективного механизма такого диалога. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на немецкого чиновника.

По словам собеседника, в настоящее время появляются признаки того, что между европейскими странами и Москвой может начаться диалог по урегулированию ситуации в Украине. В то же время он подчеркнул, что для этого необходимо прежде всего определить формат переговоров, который будет "эффективным и надежным" для Европейского Союза.

В Берлине также считают, что ведущую роль в этом процессе может сохранить группа E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания.

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В то же время чиновник предупредил, что реальные сдвиги вряд ли произойдут быстро, и до начала активного переговорного процесса может пройти еще несколько месяцев.

Параллельно в Европейском Союзе продолжаются дискуссии о возможном назначении специального представителя для контактов с Россией.

По данным Politico, страны-члены пока не имеют единой позиции по этому вопросу. Часть государств поддерживает такую идею на фоне постепенного сокращения посреднической роли США, тогда как другие опасаются, что отдельный переговорщик может ослабить давление на Кремль.

Среди потенциальных кандидатов на роль европейского переговорщика в политических кругах упоминаются Антониу Кошта, Александр Стубб, Марио Драги, Саули Нийнистё и Жан-Клод Юнкер.

Переговоры РФ и Европы – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нет смысла вступать в диалог с Россией, пока она не продемонстрирует готовность прекратить полномасштабную войну в Украине.

В то же время сам российский диктатор Путин предложил бывшего канцлера Германии и своего давнего друга Герхарда Шредера в качестве кандидата на роль представителя ЕС в переговорах с РФ о мире в Украине. Reuters со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства сообщило, что в Берлине не в восторге от этой идеи.

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