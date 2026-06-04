Германия, Франция и Британия обсуждают новый сценарий завершения войны, – Bloomberg

Среди аргументов, побуждающих Путина к переговорам, называют ухудшение экономической ситуации в РФ, рост расходов на войну и высокие потери российской армии.

Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной обсуждают возможные шаги по привлечению России к переговорам о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

По информации собеседников агентства, представители трех крупнейших экономик Европы в последние недели проводят закрытые консультации относительно потенциального формата переговоров с участием Украины и России. Соответствующие вопросы также обсуждались с украинской стороной.

В Лондоне, Париже и Берлине считают, что последние события на фронте и внутри России могут создавать более благоприятные условия для дипломатического давления на Кремль.

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Как отмечают источники Bloomberg, после фактического торможения переговорного процесса при посредничестве США и на фоне значительных потерь российской армии на фронте в Европе увидели возможность усилить позиции Киева. Дополнительным фактором стали успешные удары украинских беспилотников по целям в глубине российской территории, а также признаки роста недовольства войной среди части российских элит.

Одной из главных целей потенциальной дипломатической инициативы является попытка не допустить повторения сценария прошлых лет, когда зимой Россия усиливала массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

В то же время собеседники агентства отмечают, что окончательное решение относительно любых переговоров остается исключительно за президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские партнеры не планируют навязывать Киеву формат, который не будет поддержан украинскими властями.

Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет консультации с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно дальнейших шагов.

Вместе с тем не все западные чиновники поддерживают идею активизации переговоров именно сейчас. Часть представителей так называемой группы E3 считает, что Кремль до сих пор не демонстрирует готовности к реальным компромиссам и продолжает выдвигать максималистские требования, включая передачу под российский контроль территорий, которые РФ даже не оккупировала.

Критики переговорного подхода убеждены, что союзникам стоит сосредоточиться на увеличении военной помощи Украине, в частности на поставках дополнительных систем ПВО и боеприпасов, а также на дальнейшем усилении санкционного давления на Москву.

По данным Bloomberg, часть европейских чиновников считает, что именно Россия, а не Украина, должна быть заинтересована в переговорах. Среди аргументов называют ухудшение экономической ситуации в РФ, рост расходов на войну и высокие потери российской армии.

Конфликты внутри России

Ранее Bloomberg сообщил, что представители Министерства финансов России и Центрального банка предупреждали Владимира Путина об опасном росте военных расходов. Однако российский президент пока не демонстрирует готовности сокращать финансирование войны и поручил искать экономию в других сферах бюджета.

Также Reuters сообщило, что российская экономика все ощутимее теряет темпы развития под влиянием затяжной войны и регулярных ударов ВСУ по стратегическим объектам. На этом фоне президент РФ Владимир Путин открывает очередной Петербургский международный экономический форум, рассчитывая найти новые пути для стимулирования экономического роста.

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