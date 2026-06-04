'Мы не посредники': Рубио ответил, чью сторону заняли США в войне РФ против Украины

Рубио отметил, что США долго работали над тем, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров.

США не видят военного решения войны в Украине. Однако достижение мира путем переговоров сейчас затрудняет нежелание сторон идти на компромиссы, особенно со стороны России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей.

"К сожалению, до этого момента ни одна из сторон, особенно российская, не проявила готовности пойти на уступки, необходимые для мира", - сказал он.

Рубио отметил, что США долго работали над тем, чтобы посадить стороны за стол переговоров. Он признал, что эти усилия не дали желаемого результата.

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Госсекретарь добавил, что США продолжат играть роль в достижении мира. Также он отметил, что Вашингтон уже выбрал сторону в этой войне.

"Давайте будем откровенными - мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, только против России. Поэтому мы явно заняли чью-то сторону", - заявил Рубио.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что США продолжают продавать оружие Украине через программу PURL.

"Мы бы хотели, чтобы это привело к урегулированию путем переговоров. Сейчас же перспективы относительно готовности любой из сторон пойти на необходимые уступки для достижения соглашения не очень хорошие. Но мы готовы, как я неоднократно заявлял обеим сторонам, вмешаться и сыграть любую возможную положительную роль, чтобы положить конец этой разрушительной войне, в которой наблюдается эскалация", – сказал Рубио.

Проблема с переговорами о прекращении войны

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Иран является вопросом номер один для США, в то время как война в Украине для Вашингтона отошла на второй план. Он отметил, что Украина "находится в очереди этих войн".

Зеленский подчеркнул, что именно США – это та страна, которая может сильнее всего подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к завершению войны. В то же время, он отметил, для Украины лучшим вариантом было бы, чтобы в переговоры были вовлечены как Вашингтон, так и Европа.

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