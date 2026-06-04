В России 'нарисовали' сценарий оккупации Киева и ядерного удара: ISW раскрыл настоящую цель

Российские ультранационалисты представили сценарии будущего, предполагающие захват украинских городов и крах Евросоюза.

Российский бизнесмен и медиаменеджер Константин Малофеев и идеолог "русского мира" Александр Дугин во время Петербургского международного экономического форума представили доклад с тремя вариантами развития России до 2036 и 2050 годов.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль может использовать такие нарративы для собственной информационной игры.

В так называемом "хорошем" сценарии авторы прогнозируют захват Россией Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов, а также распад Европейского Союза уже к 2036 году.

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В то же время "плохой" сценарий предусматривает поражение России в войне, вступление Украины в НАТО и утрату Москвой влияния на постсоветском пространстве.

Особое внимание аналитики уделили "инерционному" сценарию, который допускает применение Россией ядерного оружия в случае сохранения нынешней ситуации на фронте.

Зачем это Кремлю

По мнению ISW, подобные сценарии настолько радикальны и нереалистичны, что могут использоваться Кремлем для формирования образа более "умеренного" и "рационального" Владимира Путина.

Аналитики отмечают, что российские власти вынуждены балансировать между ожиданиями ультранационалистической среды, требующей продолжения войны, и реальными возможностями России на поле боя.

По оценке экспертов, Кремль не хочет терять поддержку радикальных сторонников войны, поэтому позволяет подобным идеям появляться в публичном пространстве.

Украинские удары испортили форум

В отчете также отмечается, что открытие Петербургского экономического форума совпало с серией украинских ударов по военным и энергетическим объектам в глубине России.

По данным Генерального штаба ВСУ, был поражен корвет Балтийского флота РФ "Бойкий", который находился в Кронштадте, а также "Петербургский нефтяной терминал" – один из ключевых объектов перевалки нефти в Балтийском регионе.

Кроме того, под удар попали "Кронштадтский морской завод" и завод "Прогресс" в городе Мичуринск, который производит компоненты для российского вооружения.

Российские власти официально не подтверждали поражение этих объектов.

В ISW считают, что последние атаки на российскую нефтяную инфраструктуру все сильнее влияют на экспорт нефти и работу нефтеперерабатывающей отрасли страны.

Аналитики отмечают, что Кремль традиционно использует Петербургский экономический форум как площадку для демонстрации экономической устойчивости и международного влияния России. Однако удары по объектам вблизи Санкт-Петербурга в день открытия форума поставили под сомнение этот пропагандистский образ.

Война в Украине – перспективы мира

Как сообщал УНИАН, правитель России Владимир Путин продолжает демонстрировать бескомпромиссность в отношении войны против Украины. Кремль не отказывается от своих требований, в частности относительно контроля над всем Донбассом, а российские атаки на украинские города продолжаются.

По данным BBC, внутри России все заметнее становятся признаки дискуссии о том, способна ли Москва достичь своих заявленных целей и какой ценой это происходит. В последние месяцы в российских СМИ и экспертной среде начали появляться публикации, ставящие под сомнение возможность достижения максималистских целей Кремля.

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