В Польше произошло очередное нападение на украинца: количество таких случаев выросло на 66%

Причиной конфликта стала национальность потерпевшего; украинец не пострадал.

В столице Польши – городе Варшаве – произошло нападение на гражданина Украины. Причиной нападения стала его национальность, сообщает польский портал Fakt.

Сообщается, что инцидент произошел в трамвае на Иерусалимских аллеях – одной из главных улиц города. Конфликт начался из-за словесной перепалки.

Известно, что 27-летний гражданин Польши во время ссоры достал нож и начал размахивать им в сторону украинца. Ему удалось избежать ранения благодаря вмешательству других людей в ситуацию.

Очевидцы оперативно отреагировали на действия нападавшего и вызвали правоохранителей. По информации, украинец в результате конфликта не пострадал.

Полиция Варшавы прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого.

"Агрессивного 27-летнего мужчину уже задержали и изъяли нож. Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента", – говорится в заявлении правоохранителей.

Предварительно установлено, что причиной агрессии стала национальность потерпевшего, все детали происшествия устанавливают следователи.

По официальным данным, в 2025 году зафиксировано 543 случая ксенофобских преступлений против украинцев. По сравнению с предыдущим годом количество таких инцидентов увеличилось на 66%.

Украинцы в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше с 5 марта вступили в силу новые положения о прекращении действия решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины. Поясняется, что важнейшие инструменты не отменяются, а переносятся в закон о предоставлении защиты иностранцам. Главным изменением является то, что некоторые привилегии, связанные, например, с доступом к медицинскому обслуживанию для лиц из Украины, будут отменены. Если лицо официально не работает, оно будет подлежать медицинскому обслуживанию в таком же объеме, как и другие неработающие иностранцы в Польше. То есть, им придется самостоятельно оплачивать визиты к врачу.

Также мы писали, что в докладе Центра экономической стратегии "Украинские беженцы после четырех лет за границей" отмечается, что по состоянию на конец 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев, из которых 4,3 млн находятся в западных странах. Основными странами убежища остаются Германия (33%) и Польша (19,5%). Большинство тех, кто выехал, – это женщины, составляющие 40% от общего количества, и 31% – дети. Отмечается, что доля мужчин старше 18 лет составляет 29% от общего количества. Примечательно, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18-22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинули 96 тыс. человек. По данным, каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.

