В правительстве пообещали разобраться с забронированными 'качками' в спортзалах

Это заявление прозвучало на фоне слухов о возможной массовой отмене брони.

В Украине планируются рейды ТЦК в тренажерных залах с целью проверить, откуда у всех местных "качков" взялась отсрочка от мобилизации. Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко.

Он отметил, что мобилизация должна стать "понятной, четкой, прозрачной для всех".

"Потому что я устал одновременно видеть полностью заполненные спортивные залы какими-то качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, но, очевидно, сейчас они не на работе, и одновременно смотреть видео о том, как у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК превысили свои полномочия", – заявил Гудименко.

Он подчеркнул, что с этой ситуацией "нужно наводить порядок", и сообщил, что над соответствующей задачей уже работают.

Как писал УНИАН, власти рассматривают возможность изменения подходов к бронированию. По словам нардепа Сергея Нагорняка, одним из вариантов пополнения личного состава армии является частичное снятие бронирования с работников критически важных предприятий.

Также мы писали, что Зеленский анонсировал реформирование армейско-мобилизационной системы, которая, среди прочего, предусматривает повышение зарплат военнослужащих.

