Украина претендует на звание лидера в области производства передовой оборонной техники.

Преимущества и потенциал Украины могут раскрыть значительные международные инвестиции, которые должны быть защищены проведенными реформами, в том числе судебной. Об этом экс-премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в колонке для The Times, которую он начал эпизодом, произошедшим во время недавнего визита короля Великобритании Чарльза III в США. Тогда король вынудил вице-президента США Джей Ди Венса аплодировать украинскому народу, хотя сам Венс выступает за прекращение американской помощи Украине.

Риши Сунак напомнил, что на текущем этапе России выгодна война между США и Ираном, поскольку российские доходы от продажи нефти выросли, а НАТО расколото. Однако Россия не выигрывает в Украине.

"В марте Россия впервые за два с половиной года не добилась успехов на линии фронта. Сейчас она теряет за месяц столько же людей, сколько за всю войну в Афганистане, а ее потери за последние несколько месяцев стали самыми тяжелыми за все время войны", - пишет Сунак, напоминая о дронах украинской разработки, которые не дают России возможностей сосредоточить силы для наступления.

Видео дня

Он добавил, что Украина претендует на звание лидера в области производства передовой оборонной техники и что в 2025 году Украина произвела больше дронов, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Напомнил она также о востребованности украинских дроновых технологий в войне с Ираном: "Характер ведения военных действий изменился, и Украина – это страна, ориентированная на Запад, которая лучше всех знает, как воевать в новых условиях". Также он привел частное мнение представителя военного руководства США, который заметил, что "им было бы проще вновь открыть Ормузский пролив, используя технологии, которые украинцы применили для изгнания российского флота из Черного моря":

"Эти достижения в области оборонных технологий делают страну ценным партнером. Украина – это не объект благотворительности, а страна, которая может помочь другим бороться с угрозами со стороны оси авторитарных государств – Ирана, России, Китая и Северной Кореи, – которые постоянно обмениваются боевыми технологиями".

Он прогнозирует, что оборонные технологии станут ценной экспортной отраслью для Украины. Как представитель Международного консультативного совета по экономическому возрождению Украины он отметил потенциал Украины, которая сочетает образованное и предприимчивое население со значительными природными ресурсами. Он назвал Украину одной из самых технически грамотных наций в Европе. В частности, благодаря использованию цифровых технологий в администрировании.

Другие сильные стороны Украины

Еще одним преимуществом Украины он считает 41 миллион гектаров сельскохозяйственных земель, треть из которых – высокоплодородные черноземы. Он считает, что если бы украинские аграрии довели сельскохозяйственную производительность до среднего европейского уровня, то Украина стала бы житницей мира.

Также Украина может помочь преодолеть зависимость Запада от Китая в сфере критически важных минералов. Поскольку является вторым по величине производителем галлия в мире – элемента, необходимого для систем радиоэлектронной борьбы, – и располагает месторождениями 21 из 30 наиболее важных видов сырья.

Аналогичная история касается того, как Украина может помочь Европе добиться большей энергетической безопасности. Она имеет потенциал для производства почти столько же возобновляемой энергии, сколько составляет вся генерирующая мощность ЕС.

Потенциал для инвестиций

Также он дал ответ на вопрос, как реализовать этот потенциал. В первую очередь, считает Сунак, потребуются международные инвестиции. Они, в свою очередь, будет зависеть от доверия к верховенству закона.

"Многие члены ЕС будут пристально следить за Украиной, но взаимные возможности огромны. В 1992 году Польша была беднее Украины в пересчете на душу населения; сегодня, после вступления в ЕС в 2004 году, поляки столь же богаты, как японцы. Если Украине удастся хотя бы частично повторить этот успех, это укрепит безопасность как самой Украины, так и ЕС и всего Запада – и обеспечит окончательное поражение российского реваншизма", - пишет он.

Прогнозы развития экономики Украины

Напомним, что в 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы. В начале года экономическая активность замедлилась, прежде всего из-за последствий атак России на энергетическую инфраструктуру и объекты логистики на фоне очень холодной зимы. Дополнительное влияние оказала сдержанная бюджетная политика ввиду задержек поступлений внешней помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: