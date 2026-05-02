Известная украинская актриса призналась, почему на самом деле увеличила грудь

Елена Светлицкая сделала маммопластику в 2024 году.

Украинская актриса Елена Светлицкая призналась, что сделала маммопластику из-за комментариев в сети.

"Я вспомнила ситуацию, когда я выложила reels… мы тогда еще с бывшим мужем снимали reels, видео… и у меня тогда было платье, в котором очень сильно было видно, что грудь очень "уставшая" после четвертого года кормления, - поделилась актриса в шоу Nabari. - И мне написали много комментариев на эту тему, и я сделала себе маммопластику спустя какое-то время".

По словам актрисы, именно после комментариев в сети она обратила на это внимание.

"Мне вообще было ок. но потом я подумала: класс, действительно я буду одевать платья, и это будет классно выглядеть, я буду уверенней себя чувствовать. Хотя я не могу сказать, что неуверенно себя чувствовала… Они (комментаторы) мне это подсветили, я подумала, класс, спасибо", - сказала Светлицкая.

Напомним, ранее Елена Светлицкая проговорилась, какие на самом деле у неё отношения с Тарасом Цымбалюком:

"Я могу сказать, что Тарас действительно занимает важное место в моей жизни. Я его очень ценю. В соцсетях у нас всегда получается классный, интересный контент, который нравится зрителям. Пока это все".

