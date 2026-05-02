За два месяца войны в Иране почти все стали 'лузерами', – CNN

Спустя два месяца после того, как Дональд Трамп начал войну против Тегерана, конфликт зашел в тупик, не принеся Вашингтону стратегических преимуществ, пишет CNN.

Наибольшие потери традиционно несет гражданское население. По данным правозащитной организации Human Rights Activists in Iran, в результате атак погибло более 3 600 человек, среди которых более 1 700 – мирные жители. В то же время режим Моджтабы Хаменеи усилил репрессии внутри страны, казнив более 600 человек с начала года.

Не менее критическая ситуация в Ливане. После того как Израиль убил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, началась новая волна эскалации. Как сообщает Министерство здравоохранения Ливана, более 2 500 человек погибли от израильских ударов. Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что целые деревни на юге страны уничтожаются до основания.

По имеющимся данным, война стала суровой и для американцев, и для их кошельков. Годовая инфляция в США подскочила до 3,3%. Потребительские настроения стремительно падают, а цены на бензин и авиабилеты растут. А рейтинг одобрения Трампа упал до 37%.

Возможность для Украины

Как отмечает источник, для Киева ситуация имеет двоякий характер. Ключевые поставки оружия были перенаправлены, а внимание мира отвлечено.

Президент Владимир Зеленский в комментарии CNN подтвердил, что поставки противоракетных ракет пострадали из-за ограниченных производственных мощностей в США. Однако в этом кризисе появилась "светлая сторона". Четыре года защиты от РФ превратили Украину в "своеобразную сверхдержаву беспилотников". По словам эксперта Моны Якубян, иранская угроза заставила мир это заметить.

"Зеленский поехал в Персидский залив, и они приняли его с распростертыми объятиями. Это может стать началом важных отношений из-за их общего интереса к технологиям противодействия дронам", – подчеркнула она.

Кто получает выгоду

Издание отмечает, что, несмотря на статус крупнейшего импортера нефти, Пекин подготовился к шоку, накопив огромные резервы и перешел на собственные энергоресурсы. Поэтому пока США теряют репутацию из-за непопулярной войны, Китай позиционирует себя как "защитник мира". Кроме того, переброска американских сил на Ближний Восток развязывает Пекину руки в вопросе Тайваня.

Так, нестабильность в Ормузском проливе подняла цены на нефть, что принесло Кремлю 19 млрд долларов только за март (против 9,75 млрд в феврале). Этому способствовало даже временное ослабление санкций США. Однако, как отмечают аналитики, триумф Москвы нивелируется регулярными ударами Украины по российским НПЗ, что физически ограничивает экспорт топлива, пишут СМИ.

Громкие заявления Трампа

Ранее УНИАН писал, что Дональд Трамп во время выступления пошутил о возможном "захвате" Кубы после завершения войны с Ираном, упомянув о силе американского флота.

Его заявление прозвучало на фоне обострения отношений США с Кубой и усиления санкций против Гаваны. Упоминается энергетический кризис на острове и отключения электроэнергии, которые ухудшают ситуацию в стране. Комментарий Трампа стал очередным резким и провокационным высказыванием в контексте его политики в отношении Латинской Америки.

