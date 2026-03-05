Кристина Казакова

Часть украинцев будет вынуждена платить за лечение в Польше из собственного кармана.

Так называемый закон о помощи (специальный закон), который вступил в силу в 2022 году, создал отдельную правовую систему, облегчающую пребывание и право на получение помощи для беженцев из Украины, выехавших из-за войны. С 5 марта вступают в силу новые положения о прекращении действия решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины, сообщает Rynek zdrowia.

Издание объясняет, что важнейшие инструменты - в соответствии с новым законом - не исчезают, а переносятся в закон о предоставлении защиты иностранцам.

Однако, как говорится в публикации, некоторые привилегии, связанные, например, с доступом к медицинскому обслуживанию для лиц из Украины, будут отменены. Объясняется, что часть украинцев будет вынуждена платить за лечение в Польше из собственного кармана.

Издание рассказало, что во время рассмотрения законопроекта в Сейме заместитель министра внутренних дел и администрации убеждал, что специальный закон, который был особым решением, посвященным военным беженцам, гражданам Украины, дал хорошие результаты, и теперь настало время для изменений.

"Была достигнута цель, которая заключалась в приеме этих лиц, обеспечении им легального проживания и необходимой поддержки", - пояснил он.

Детали об изменениях с 5 марта для украинцев

Как отметило издание, новые правила отменяют специальный закон и создают единую систему поддержки для всех бенефициаров временной защиты.

"Сохраняются проверенные решения, такие как PESEL UKR, как подтверждение легального пребывания. Льготы 800 плюс также остаются, но при определенных условиях, в частности, родители должны работать в Польше, а ребенок учиться в польской школе", - говорится в статье.

Примечательно, что еще в конце сентября 2025 года на основании тогдашних изменений в специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, были введены определенные ограничения на доступ к бесплатному лечению для беженцев из Украины в Польше.

В частности, остальные украинские беженцы лишились права на бесплатное стоматологическое лечение, реабилитацию, трансплантацию, эндопротезирование и удаление катаракты, возмещение стоимости лекарств, медицинских изделий или лечение в рамках лечебных программ.

Пояснение о медицинских услугах

При этом украинцам сохранено право на бесплатное пользование в учреждениях "на NFZ" услугами врача первичной медицинской помощи, визитами к специалистам, диагностическими обследованиями или необходимой госпитализацией, а также помощью в экстренных случаях.

"Полная бесплатная медицинская помощь за счет NFZ по-прежнему предоставляется только тем украинцам, которые легально проживают в Польше, работают, платят страховые взносы или имеют медицинскую страховку как члены семьи работающего и застрахованного лица", - объясняет издание.

Согласно закону, который вступает в силу с 5 марта, бесплатная медицинская помощь "за счет NFZ" будет предоставляться только "бенефициарам временной защиты, имеющим номер PESEL со статусом UKR и которые:

В возрасте до 18 лет;

Были жертвами пыток или изнасилования;

Беременные женщины, женщины во время родов или после них, которые относятся к особо уязвимым группам и проживают в центрах коллективного размещения.

Как пояснило издание, лица из Украины, которые не входят в этот список и не работают в Польше, будут подлежать медицинскому обслуживанию в таком же объеме, как и другие неработающие иностранцы, находящиеся в Польше.

Кто должен платить взносы

В публикации отмечается, что если лицо работает на основании трудового договора или гражданско-правового договора, взнос на медицинское страхование за него платит работодатель.

При этом лица, ведущие собственную хозяйственную деятельность, платят взнос на медицинское страхование самостоятельно.

"Трудоустройство на основании договора о выполнении работы не предусматривает уплату взноса на медицинское страхование, а следовательно, и медицинского страхования", - предупреждает издание.

Взрослые, которые не работают, не платят страховых взносов и не имеют другого права на страхование, за визит к врачу или обследование в государственной системе будут платить из собственного кармана.

Уточняется, что если они попадут в отделение неотложной помощи после аварии, то им будет оказана бесплатная медицинская помощь. Однако, например, при обращении с высокой температурой к врачу, за такой визит человек должен платить самостоятельно.

Добровольное страхование в NFZ

Лицо, которое не работает, может уплатить взнос или пользоваться медицинской помощью на коммерческих началах, например, приобрести частный медицинский полис или медицинский абонемент на определенные услуги, или оплатить определенные услуги в частном или государственном секторе из собственного кармана.

"Однако абонемент, медицинское страхование или сбережения могут оказаться недостаточными, если внезапно понадобится более специализированное лечение, операция или длительная госпитализация", - поясняется в статье.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в исследовании Центра экономической стратегии "Украинские беженцы после четырех лет за границей" указывается, что основными странами убежища остаются Германия, где 33% украинцев, а также Польша - 19,5%. Большинство тех, кто выехал из Украины, - это женщины (40% от общего количества) и дети (31%). Доля мужчин старше 18 лет составляет 29%. После разрешения юношам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны, Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Отмечается, что в настоящее время фактически каждый седьмой юноша этой возрастной категории находится за границей.

Также мы писали, что Норвегия больше не будет предоставлять украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет временную коллективную защиту. Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен пояснил, что с осени прошлого года Норвегия, как и многие другие европейские страны, наблюдает рост количества молодых украинских мужчин, прибывающих в страну. Аас-Хансен отметил, что для того, чтобы страна не получила непропорционально большую их долю, необходимы более жесткие меры. Поэтому правительство вскоре опубликует для консультаций предложение, согласно которому украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут иметь права на временную коллективную защиту.

