Завтра будет ещё теплее: синоптик порадовала украинцев прогнозом на воскресенье

В начале следующей недели в Украине будет солнечно и тепло.

Воскресенье в Украине будет еще теплее, чем сегодняшняя суббота, и местами температура достигнет даже 22 градусов тепла. Как сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, ночь еще будет "сопротивляться", местами угрожая уже слабыми заморозками.

"Завтра днем ожидается +12+18, а в западных областях и местами на севере +17+22 градуса", – написала она.

В то же время дожди в большинстве областей Украины маловероятны, лишь "какой-то капосный влажный островкок попытается напугать дождиком" в Черниговской и Киевской областях.

В Киеве 3 мая будет тепло, до 18-20 градусов. "С дождями как-то немного странно – вроде бы антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может вызвать кратковременный дождь в столице", – сообщила Диденко.

Кроме того, она заявила, что в начале следующей недели погода в Украине будет солнечной и теплой.

Неустойчивое тепло

Как сообщал УНИАН, ранее Диденко заявила, что потепление в Украине продлится не менее недели. Температура постепенно повысится до 17-24 градусов тепла.

По ее словам, такая теплая погода в Украине продлится и на следующей неделе, но затем снова станет прохладнее.

