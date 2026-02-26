Каждый седьмой юноша - за границей: аналитики рассказали, вернутся ли украинские беженцы домой

Ежегодные потери ВВП Украины могут составить от 2% до 9,5%.

По состоянию на конец 2025 года за рубежом находится 5,6 млн украинцев, из которых 4,3 млн находятся в западных странах. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии "Украинские беженцы после четырех лет за рубежом".

Основными странами убежища остаются Германия (33%) и Польша (19,5%). Оценка количества украинцев в РФ и Беларуси затруднена. По последним оценкам ООН, там находилось около 1,3 млн человек, однако этот показатель не обновляется с 2023 года.

Большинство выехавших - это женщины (40% от общего количества) и дети (31%). Доля мужчин старше 18 лет составляет 29%.

Видео дня

Аналитики отмечают, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18-22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Фактически, каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.

Более трети (37%) семей беженцев сейчас живут с детьми до 18 лет. В 2025 году полные семьи с детьми выезжали несколько активнее - 25% против 17% в 2022-2024 годах.

Согласно исследованию, украинские беженцы - это в основном высокообразованные люди со средним и выше среднего уровнем достатка в прошлом. 71% имеют диплом бакалавра или выше, и такая же доля была трудоустроена в Украине до войны. Сейчас 1,7 млн взрослых украинцев уже успешно интегрировались в рынки труда западных стран.

Что касается планов вернуться в Украину, наименее склонными к возвращению являются мужчины, молодежь и люди с высоким уровнем дохода за рубежом. Наличие детей также часто становится якорем, который держит семью в безопасности и стабильности западных образовательных систем.

Вместо этого факторами, стимулирующими возвращение, остаются:

наличие партнера (мужа или жены) в Украине, что увеличивает шансы на возвращение вдвое);

удаленная работа или обучение в украинских заведениях;

поддержка связей через денежные переводы родным.

По оценкам ЦЭС, от 2,1 до 3 млн украинских беженцев могут не вернуться. Вернутся домой от 1,3 до 2,2 млн украинцев. В зависимости от окончательного количества тех, кто не вернется, ежегодные потери ВВП Украины могут составить от 2% до 9,5%.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

С 5 марта 2026 года украинские беженцы в Польше будут лишены специальных льгот и выплат. Теперь украинцы смогут находиться в стране на общих правилах с другими иностранцами. Польский президент Кароль Навроцкий отменил специальный закон 2022 года, который упрощал трудоустройство граждан Украины и предоставлял им доступ к соцвыплатам.

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила проживания для перемещенных лиц из Украины. В частности, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не будет предоставляться временная коллективная защита.

Вас также могут заинтересовать новости: