Россияне постепенно продвигаются к Константиновке: бои достигли окраин города, - Reuters

Российские войска постепенно продвигаются к Константиновке в Донецкой области, пытаясь закрепиться вблизи хорошо укрепленного района. Об этом пишет Reuters.

"Мы отражаем настойчивые попытки российских оккупантов закрепиться на окраинах Константиновки с помощью тактики проникновения. В городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия", - сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Сырский отметил, что в апреле количество попыток наступления со стороны россиян заметно возросло. Он добавил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.

В агентстве напомнили, что Константиновка, наряду с другими городами, образует так называемый "крепостной пояс" на востоке Украины. Этот район хорошо укрепленный украинскими военными.

Согласно карте проекта DeepState, российские войска контролируют территорию, расположенную всего в одном километре от южной окраины Константиновки. Небольшие участки Константиновки на юго-востоке отмечены как "серая зона".

Кроме того, в Минобороны РФ заявили 29 апреля, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новодмитриевка, который находится к северу от Константиновки.

Россияне хотят оккупировать Константиновку до конца апреля

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередных сроках, которые установили для себя российские захватчики в отношении оккупации крупных городов в Донецкой области.

По словам Зеленского, оккупанты хотят захватить Покровск, Константиновку и Дружковку до конца апреля. Он подчеркнул, что это невозможно.

