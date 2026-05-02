Трегубов объяснил, почему Лиманское направление так важно для оккупантов

В настоящее время этот район является крупнейшей агломерацией в Донецкой области, не находящейся под оккупацией.

Лиманское направление является важным для российских оккупантов по одной ключевой причине. Об этом в эфире "Киев24" сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как пояснил военный, Лиман открывает россиянам путь к Краматорско-Славянской агломерации, которая является стратегически важной для оккупантов.

Он добавил, что сейчас этот участок является крупнейшей неоккупированной агломерацией в Донецкой области.

Трегубов ранее заявлял, что россияне преследуют цель окружить Лиман, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию с севера, но им это не удается.

Тогда Трегубов отмечал, что активные боевые действия идут на всем Лиманском направлении и характеризуются высокой интенсивностью.

Кроме того, Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра заявлял, что Силы обороны не сорвали весенне-летнее наступление России, но отсрочили его как минимум на месяц.

Он отмечал, что это произошло, прежде всего, благодаря истории со Старлинками. Кроме того, он добавил, что благодаря украинским контрударам на юге России приходится не только наступать по собственному плану, но и отражать атаки Сил обороны. И в районах, где украинские защитники проводят свои действия, РФ приходится сдвигать свой план на полтора месяца.

