Замок, который гнил 30 лет, выставили на продажу в Португалии за €1,35 млн (фото)

Заброшенное 100-летнее поместье бельгийского магната снова ищет хозяина, но новому владельцу придётся немало потратиться.

В самом сердце Португалии выставлен на продажу легендарный Palacete do Jardim, который стоял пустым последние три десятилетия, сообщает издание Daily Mail.

Известно, что роскошное поместье в городе Ковилья было построено в 1920-х годах для семьи бельгийского бизнесмена Жозефа Буона. Несмотря на то, что здание официально признано памятником архитектуры, оно оставалось в запустении на протяжении трех десятилетий и сейчас оценивается в €1,35 миллиона.

Вопреки длительному упадку, внутреннее убранство здания поражает аутентичностью. В комнатах сохранились изысканные деревянные панели и расписные стены, которые подчеркивают величие ушедшей эпохи. Здание площадью 850 квадратных метров насчитывает девять спален и шесть туалетов, что делает его одним из ярчайших образцов португальского модерна. Оно расположено на участке площадью более 10 000 квадратных метров с видом на самый высокий горный массив страны.

Агент по недвижимости Prummo Imóveis, занимающийся продажей объекта, уверен, что особняк можно превратить в "волшебную резиденцию, институциональную штаб-квартиру или туристическую или культурную инвестицию".

Спрос на подобную недвижимость стремительно растет, ведь иностранцы все чаще выбирают Португалию для постоянного проживания, а не просто для отдыха. По мнению специалистов, многих привлекает возможность изменить темп жизни и проводить больше времени на природе.

Город, где расположена усадьба, раньше называли "Манчестером Португалии" из-за развитой текстильной промышленности. Согласно данным издания Casa Das Muralhas, регион до сих пор сохраняет свое наследие: старые фабрики и мастерские открыты для туристов. Сегодня это оживленный студенческий центр и "ворота" в горный массив Серра-да-Эштрела, где зимой катаются на лыжах, а летом ходят в походы.

Ранее УНИАН писал, что в одной деревне Испании предлагают бесплатное жилье и хорошую работу. Местные власти открыли район для приезжих после того, как с 1980-х годов боролись с проблемой оттока населения. Проект сосредоточен на привлечении в регион семей с детьми, чтобы способствовать городской реконструкции и поддержке местных школ.

