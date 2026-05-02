Россияне больше не будут доверять словам Путина о 'спокойной' ситуации в стране, – Подоляк

Он отметил, что уничтожение военной инфраструктуры – это шанс для РФ наконец-то тратить деньги на собственную жизнь.

Россияне все же усомнятся в заверениях президента России Владимира Путина, что у них "ничего страшного не происходит".

Об этом в эфире Новини.LIVE сказал Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, отвечая на вопрос об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, в частности, в Туапсе.

"Пусть он больше говорит о том, что нигде ничего страшного не происходит. Вообще ничего не происходит. Войны нет. Интернет не запрещают. А нет, запрещают – законодатели. "Я здесь вообще ни при чем, хотя я в авторитарной стране единственный, кто принимает решения" ", – сказал советник.

По его словам, у россиян "специфический ум, они не мыслят, как мы".

"И поэтому очень хорошо, когда он будет все это говорить. И даже те, кто не умеет мыслить, все же зададут себе вопрос: "А точно ничего в Туапсе не происходит?", – отметил Подоляк.

Ключевые порты

В то же время представитель Офиса президента подчеркнул, что у России есть еще несколько ключевых портов, особенно на Балтике.

"Это транспортно-логистическая инфраструктура войны. Уничтожение этой инфраструктуры абсолютно вписывается в международное право. В отличие от того, что делает Россия", – сказал он.

Так, спикер подчеркнул, что действия России – это военное преступление, а все, что делает Украина, – это в международном праве четко описано как разрушение инфраструктуры войны.

"Тогда они еще должны нам поблагодарить за то, что мы уничтожим инфраструктуру войны, и, может, они наконец-то будут тратить средства на инфраструктуру жизни", – подытожил Подоляк.

Удары по Туапсе

Как сообщалось, ранее телеканал CNN отметил, что густые токсичные пары и пламя, поднимающиеся после последней атаки украинского беспилотника на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти", почти достигли высоты окружающих Кавказских гор.

В то же время пожары от двух предыдущих атак, 16 и 20 апреля, тушили несколько дней. Токсичные вещества лились черным дождем, покрывая автомобили и улицы маслянистой грязью, что, по мнению экспертов, привело к самой страшной экологической катастрофе в регионе за последние годы.

